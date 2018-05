Metzingen Hürden sind für ihn kein Hindernis

Metzingen / Regine Lotterer

Im Leben eines Menschen können 13 Sekunden ganz unbemerkt verrinnen, beispielsweise während man darüber nachdenkt, ob noch Milch im Kühlschrank steht. Mitunter können 13 Sekunden aber auch zum Höhepunkt, zur Essenz eines Sportlerlebens werden, wenn am Ende eines Wettkampfs ein umjubelter Sieg steht. Von einem solchen Moment träumt Lucas Weyrich. Der 18-Jährige ist Hürdensprinter. 110 Meter muss er bei jedem Rennen bewältigen, zehn Hindernisse stehen dabei zwischen ihm und einem möglichen Triumph. Die Besten seiner Zunft benötigen um die 13 Sekunden, bis sie nach dem Startschuss die Ziellinie überqueren. In ihre Reihen will der 18-jährige Lucas Weyrich vorstoßen.

Auf weit höherem Niveau trainieren

Im Moment startet er im Trikot der TuS Metzingen noch bei den Junioren, auch dort hat er starke Konkurrenten, wie er erzählt. Gerade Baden-Württemberg besitzt einige talentierte Hürdensprinter. Deshalb zieht es Weyrich nun in die USA. An einer Universität im Mittleren Westen wird er ab Sommer Sportmanagement studieren. Außerdem kann er in den Staaten auf weit höherem Niveau trainieren als in der Bundesrepublik. 70 Prozent der Kosten, die fürs Studium anfallen, kann er über ein Stipendium der Midland University mit Sitz in Omaha, Nebraska, abdecken. Den Rest muss er selbst aufbringen. Aus diesem Grund hat er eine so genannte Crowd-Funding-Aktion gestartet, in der Hoffnung, genug Idealisten zu finden, die einen jungen Athleten finanziell unterstützen wollen. Ziel ist, am Ende der noch gut einen Monat laufenden Aktion 4000 Euro zu sammeln. Sollte die Summe nicht erreicht werden, erhält jeder Spender sein Geld zurück, verspricht Lucas Weyrich. Der 1,85 Meter große Hürdenläufer kam erst vor fünf Jahren zu den Leichtathleten. Davor hat er gekickt, ebenso wie sein Vater Hubert trug er das Trikot des FV Bad Urach aufs Spielfeld. Dass der Junge ziemlich flink auf dem Rasen unterwegs ist, fiel irgendwann auf, und so absolvierte Lucas ganz einfach mal ein Sprintrennen. Am Ende des Tages durfte er mit dem Titel eines Regionalmeisters nach Hause reisen.

Fortan ging es mit der Leichtathletik-Karriere steil bergauf. Um mehr trainieren zu können, wechselte der junge Mann 2014 zur TuS Metzingen. Dort legte ihm sein Trainer den Hürdensprint ans Herz: „Ich war dann auch gleich erfolgreich.“ Jetzt arbeitet er hart an seinem Traum, die deutschen Farben bei einem großen Wettkampf über die 110-Meter-Sprintstrecke zu tragen.

Die Chemie stimmt

An seiner Technik will er in den USA besonders feilen: „Hier hakt es immer noch.“ Allerdings weiß Lucas Weyrich auch, welches Potenzial in seinen schnellen Beinen steckt. 2017 erreichte er den Endlauf der deutschen Junioren-Meisterschaft in Ulm. Bei den deutschen Hallenmeisterschaften in diesem Jahr schaffte er es ebenfalls unter die Finalisten. Eine passende Uni in den Vereinigten Staaten suchte und fand Weyrich mit Hilfe einer Agentur. Deren Geschäftsführer ist selbst Leichtathlet und verfügt über entsprechend gute Kontakte. Im Februar reiste der Hürdensprinter schließlich nach Nebraska und fing rasch Feuer: „Mit dem Trainer habe ich mich sofort verstanden“, erzählt er. Auch mit dem bestehenden Leichtathletikteam der Uni stimme die Chemie, entsprechend groß ist seine Vorfreude auf die acht Semester in den USA: „Dort will ich mich sportlich deutlich weiterentwickeln.“