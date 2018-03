Konzert Hülbener Chöre werben für die Musik

Hülben / swp

Unter dem Motto „sing und swing im Chor“ wollen die Chöre des Gesangvereins Hülben ihren Zuhörern mit bekannten und populären Liedern einen schönen und vor allem einen kurzweiligen Abend bereiten. Ein „facettenreiches Konzert“ kündigt Martina Heydemann aus dem Vorstand des Gesangvereins an, welches die „Faszination Musik“ erlebbar machen soll. Sowohl der gemischte Chor, der Frauenchor, ein Trio, als auch die „Ton Art“-Sängerinnen beteiligen sich an dem Konzert, das am Sonntag, 18. März, um 17.30 Uhr im Bürgersaal im Alten Schulhaus in Hülben stattfindet. Einlass ist ab 17 Uhr. Das Programm reicht von ruhigen, harmonischen Melodien bis hin zu temperamentvollen, lustigen Songs.

Fiesta in Rio

Zunächst wird am Sonntag der Gemischte Chor unter der Leitung von Olga Haas auftreten, wobei die „Fiesta in Rio“ gleich einen schwungvollen Auftakt bieten wird. Der Chor besingt außerdem noch den „Mann am Klavier“ und wird mit dem „Itsy-bitsy-teenie-weenie“ sicherlich für das ein oder andere Schmunzeln im Saal sorgen. Alle Stücke der Chöre seien an dieser Stelle nicht verraten.

„Was wären die Männer unter uns“, dieser Frage geht anschließend der Frauenchor, ebenfalls unter der Leitung von Olga Haas, musikalisch nach. „Liebeskummer lohnt sich nicht“, setzt später den Schlusspunkt unter den Auftritt des Frauenchores. Anschließend wird ein Trio auftreten: Edith Rein, Karin Bings und Heike Drüppel werden unter anderem „Lullabye“ und den „Mambo Italiano“ zu Gehör bringen.

„Ton Art“ als Schlusspunkt

Unter der Leitung von Reiner Hiby tritt anschließend der „Ton Art“-Chor auf. Auf dem Programm stehen unter anderem „Autum leaves“ und „Over the rainbow“. Passend zum Chorkonzert des Gesangvereins lautet ein weiterer Titel des Chores: „Für Frauen ist das kein Problem“. Die nächsten Konzerte stehen bereits fest: Am 12. und 13. Mai gibt es zwei Treppenhauskonzerte.