Was hat diese Geschichte mit Corona zu tun? Leider einiges. Dieter Wetzel, Patron des Hotels und Restaurants „Schwanen“ hat ein Alter erreicht, das für weite Teile der Gesellschaft gleichbedeutend ist mit dem Wechsel vom Berufs- ins Privatleben. Auch wenn viele seiner Freunde das ganz anders sehen und ihn mit Ruhestand nicht in Verbindung bringen wollen: „Dafür bist Du doch noch gar nicht alt genug.“ Doch, entgegnet er: 66. Nicht nur deswegen übergibt er die Geschäftsleitung seinem Sohn Tim Wetzel (36). Die Zeit dafür ist reif, sagt er, auch aus anderen Gründen: Tim habe jetzt Spaß an dieser Arbeit. „Ich möchte, dass er sich freischwimmen kann.“ Aus dem Grund möchte er auch nicht im Rang eines zweiten Hausmeisters im Schwanen bleiben.

Es trifft die Hotellerie

Als diese Entscheidung fiel, war noch nicht abzusehen, mit welcher Wucht das Coronavirus Hotellerie und Gastronomie treffen wird. Freischwimmen in diesen Tagen? Da könnte es ein Fisch an Land nicht schwerer haben. Ihm kommt freilich seine Erfahrung zugute. Mehr als zehn Jahre gehört er nun dem Schwanen-Team an, die Jahre zuvor waren geprägt von Auslandserfahrung, lernen und studieren. „Für mich kommt keine andere Branche in Frage.“ Während seiner Lehr- und Wanderjahre heuerte er auch in einem Hotel in Christchurch in Neuseeland an. Im Service wurde er zunächst nicht eingesetzt: „Die haben gesagt, ich kenne mich zu wenig mit den neuseeländischen Weinen aus.“ Also wurde er anfangs als Spüler eingesetzt. Wochen später ernannte ihn die Geschäftsleitung inoffiziell zum besten Spüler, den sie je hatten. Vielleicht ist es nur eine Frage der Mentalität, aber man kann sich vor unangenehmen Aufgaben wegducken. Oder sie mit Elan angehen.

Den Schwanen zu übernehmen, ist eine große Aufgabe. „Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, mir geht die Muffe“, gibt er zu. Er ist künftig für 70 Mitarbeiter und 70 Zimmer sowie das Restaurant und das Bistro Mezzo verantwortlich. „Aber wir sind ein gewachsenes Haus. Was soll da schief gehen?“

Fast 40 Jahre prägten seine Eltern Dieter und Anna-Maria Wetzel den Betrieb. 1954 waren es die Eltern von Dieter Wetzel, Else und Eugen Wetzel, die das Gasthaus mitsamt zwölf Fremdenzimmern gekauft haben. Es hieß „Gasthaus zum Schwane“, wenige Fußminuten entfernt war das große Hotel Sprandel (wo heute die Volksbank ist). Schwane war die seiner Zeit noch verwendete Form für den weiblichen Schwan. Eugen Wetzel war selten vor ein Uhr nachts im Bett und stand um sechs in der Frühe schon wieder in der Küche. Else Wetzel zog täglich die Betten ab, wusch sie in der Waschküche und trieb sie durch die Mangel. Hotellerie war ein Knochenjob.

Tim Wetzel, der neue Patron, weiß das. Deswegen hat er für seine Mitarbeiter ein Gesundheitssystem eingeführt. Sie erhalten je nach Betriebszugehörigkeit Bonuspunkte, die sie für Massagen, Yoga, Fußpflege oder dergleichen einsetzen können: „Ich möchte auch die Arbeitszeiten so regeln, dass es machbar ist“, sagt er und spricht das allgemeine Problem der Gastronomie an, wonach in diesem Beruf dann gearbeitet wird, wenn die anderen feiern.

Tims Schwester Anja Wetzel verantwortet den Bereich Marketing und das hauseigene Catering. Sie absolvierte in Stuttgart eine Ausbildung zur Werbekauffrau. Den „Bachelor of Advertising & Marketing Communications“ erlangte sie an der Bournemouth University in England.