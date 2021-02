Die Streaming-Serie stoppt um 0.15 Uhr. Sekunden später folgt die Fehlermeldung: keine Verbindung zum Internet. Am Router leuchten nur zwei Lichter in Weiß, die beiden andern blinken. War da was? Ach ja, der Telefon- und Internetanbieter hatte Wartungsarbeiten angekündigt. Also Computer herunter...