Metzingen/Kirchentellinsfurt Holder ist umgezogen

Die ersten Stücke in der neuen Lackiererei waren die Werkzeuge für den Spatenstich in Holder-orange. © Foto: Thomas Kiehl

Metzingen/Kirchentellinsfurt / Michael Koch

Ein wenig Wehmut ist schon dabei. „Wir haben ein lachendes und ein weinendes Auge“, sagte Holder-Geschäftsführer Andreas Vorig gestern beim Spatenstich für das neue Kundencenter. Denn Vorig stand bei seinen Worten nicht in Metzingen, wo die Max Holder GmbH über 130 Jahre eine durchaus wechselvolle Geschichte erlebte, sondern im interkommunalen Gewerbegebiet Mahden, das zu Reutlingen und Kirchentellinsfurt gehört. Selbst K’furts Bürgermeister Bernd Haug meinte, dass es eigentlich nicht vorstellbar gewesen sei, dass Holder einmal Metzingen verlasse. „Aus unserer Sicht ist die Konstellation jetzt natürlich zu einem echten Glücksfall geworden“, ergänzte er.

Am 24. August rollte der letzte Holder-Schlepper in Metzingen vom Band, seit dem 10. September läuft die Produktion am neuen Standort. In den zwei Wochen des Produktionsstillstandes hätten sich alle Mitarbeiter mächtig ins Zeug gelegt, damit der Umzug schnell und reibungslos über die Bühne gehen konnte, lobte Christian Mayer, Technischer Geschäftsführer von Holder, die Belegschaft.

Ein Spatenstich nach dem Umzug? Das war ursprünglich natürlich anders geplant. Als Anfang 2017 die Entscheidung für den neuen Standort auf Kirchentellinsfurter Gemarkung fiel, war angedacht, beim Umzug nicht nur mit der Produktion in eine bereits bestehende, 8500 Quadratmeter große Halle, zu ziehen, sondern auch gleich den Neubau mit Kundencenter, Museum und Bürofläche zu beziehen.

Es kam anders. Verzögerungen im Genehmigungsverfahren und die lange Suche nach einem passenden Generalunternehmer waren dann dafür ausschlaggebend, dass zunächst doch die komplette Firma in die Halle einzog und nun in einem zweiten Abschnitt das benachbarte Gebäude samt dem Demonstrationspark entsteht. Im Juli 2019 will Holder dann endgültig in Kirchentellinsfurt angekommen sein. Der Demo-Park in Metzingen mit hauseigenem Weinberg bleibt so lange noch in Betrieb. Ein paar Schlepper und das benötigte Material befinden sich also noch in Metzingen, auch wenn der Mietvertrag mit der Firma Storopack, dem Besitzer von Grundstück und Gebäuden, Ende September ausläuft.

Im jetzt begonnenen Neubau werden das Kundencenter, das Holder-Museum und etwa 600 Quadratmeter Bürofläche untergebracht. Zwischen 30 und 40 Mitarbeiter wechseln dann über die Straße in das neu errichtete Gebäude.

Trotz des zweiwöchigen Produktionsausfalls peilt Holder im laufenden Jahr das beste Ergebnis in der Firmengeschichte an. Ein Auslieferungsstau in Richtung Türkei und Russland, der im ersten Halbjahr zu einem mit neuen Schleppern beparkten Werkshof führte, hat sich weitestgehend aufgelöst. Wirtschaftlich sieht Holder also guten Zeiten entgegen. Dafür spricht auch, dass nach der Durststrecke 2008 noch rund 80 Mitarbeiter beschäftigt waren, den Umzug haben jetzt zehn Jahre später mehr als 200 Angestellte vollzogen. Weltweit hat Holder rund 300 Mitarbeiter.

Probleme wegen des Umzugs gab es mit der Belegschaft übrigens keine. „Wir haben mal die Fahrstrecke unserer Mitarbeiter zum Arbeitsplatz ermittelt – sie wohnen jetzt im Durchschnitt sogar dichter dran als früher“, sagt Andreas Vorig.