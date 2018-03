Metzingen Hörgenuss in vollen Zügen

Metzingen / Mara Sander

Die Stadtkapelle Metzingen hat beim Frühjahrskonzert am Sonntag in der Stadthalle mit allen drei Orchestern erneut bewiesen, dass sie Extraklasse und damit unvergleichlich ist.

Das schmälert keineswegs die Leistungen anderer Musikvereine, macht aber die Vorbildfunktion deutlich, denn ein Konzert der Stadtkapelle ist immer auch inspirierend für andere Blasorchester und ihre Dirigenten, weil moderne Akzente gesetzt werden. So bleibt Blasmusik immer aktuell.

Das fängt schon bei den Jüngsten an, die mit der Spielgemeinschaft aus Stadtkapelle, Hofbühlmusikanten und Musikschülern frühzeitig für das Zusammenspiel im Orchester „trainiert“ werden vom Meister seines Fachs selbst, ihrem Dirigenten Bruno Seitz.

Die jungen Musiker, die erst seit einem halben Jahr proben, spielten zwar dasselbe Programm wie beim Frühjahrskonzert der Hofbühlmusikanten, aber das noch einmal besser, soll heißen „freier“ als zwei Wochen zuvor, und da spielten sie schon sehr gut. Selbst Klarinettistin Ella Herzig, die auch schon in der Jugendkapelle mitwirkt, setzte mit ihrem Gesang beim Abba-Titel „Lay all your love on me“, sozusagen noch einen Stern obendrauf und bekam Riesenbeifall dafür.

Das Jugendblasorchester, das ebenfalls von Seitz dirigiert und damit auch geprägt wird, setzte die Bestleistungen fort, und das keineswegs nur mit dem beeindruckenden Klarinettensolo aus Mozarts „Adagio“ mit dem Musikschüler Alexander Gorke als Solist. Eine Klasse Leistung boten sie auch zum Beispiel mit dem Marsch „den Jubilaren“, den Seitz zum 40-jährigen Bestehen des Blasmusikverbandes komponiert hat.

Mit beiden Orchestern wird deutlich, warum die Stadtkapelle selbst so erfolgreich und Extraklasse ist, denn intensive Nachwuchsförderung ist die Basis dafür. Viele Musiker der Stadtkapelle haben selbst als Jugendliche angefangen und sich unter der Leitung von Seitz ständig weiter entwickelt. Sie suchen immer neue Herausforderungen, Stillstand gibt es nicht trotz aller hohen Ansprüche.

Darum waren die Musiker auch hochmotiviert, Werke aus der „Höchststufe“ ebenso zu intonieren wie Unterhaltungsmusik mit hohem Schwierigkeitsgrad, so etwa den Konzertmarsch „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg oder der zugleich musikalischen als auch szenischen Umsetzung des bekannten Videospiels „Super Mario“, bei dem die Jugendlichen als Figuren im Saal auftauchten.

Höchste Schwierigkeitsstufe hatte das Werk des zeitgenössischen Komponisten Mario Bürki „1405: der Brand von Bern“. In der musikalischen Umsetzung des historischen Ereignisses zog die Stadtkapelle alle Register bis hin zum unterschiedlichen „Flammenzüngeln“ mit Plastiktüten und Packpapier sowie instrumental loderndem Feuer, das vom Fluss Aare gestoppt wird. Dazu wurden visuell die passenden Szenen gezeigt. Dabei hatte Seitz mit Marco Mayer einen „Kontradirigenten“, der das Saxophonregister dirigierte, das eine andere Melodie spielte als die Kapelle selbst und damit Drehorgelspiel intonierte. „Da darf man sich auch nicht mit Blicken ablenken lassen, sonst ist man sofort aus dem Takt“, erklärte Lothar Walker, der die Hände des „Gegendirigenten“ direkt im Blickfeld hatte.

Höchstleistung erforderte besonders auch das gelungene Experiment, die Filmmusik von Otto M. Schwarz für sinfonische Blasmusik zu einem historischen Kurzfilm live einzuspielen. Der Film erzählt von der „Schlacht von Dürenstein“ und einer Liebesgeschichte gleichzeitig. Die Musiker haben sich gemeinsam das äußerst anspruchsvolle Konzertprogramm ausgesucht. Es war nicht etwa eine Vorgabe des Dirigenten, dem ebenfalls Höchstleistung abgefordert wurde.

Der nächste Auftritt der Stadtkapelle wird von vergleichsweise „leichter“ Unterhaltungsmusik in Perfektion geprägt beim Maibaumstellen am 30. April auf dem Kelternplatz.