Region Hölle, Hölle: Der Wahnsinn geht weiter

Christina Hölz

Liegt das wirklich schon zwei Jahrzehnte zurück? Wir schreiben das Ende der 90er-Jahre, es ist die ganz große Zeit der Lollies. Ein Fernseh-Auftritt jagt den nächsten, die Platten der Band klettern in die Hitlisten, und die Disco „Riu Palace“ auf Mallorca bucht die Festzelt-Combo aus dem Neckartal als Dauergast. Kurz, die Lollies avancieren zum Topact schlechthin, zu den Stars jeder Schlagersause. Kein Festzelt zwischen Böhringen und Bempflingen, zwischen Ehestetten und El Arenal, in dem das Partyvolk nicht den großen Hit der Stimmungsmusiker brüllt: „Wahnsinn, Hölle, Hölle.“

Das Remake des Schlagers von Karohemdenfreak Wolfgang Petry bleibt ein Dauerbrenner an jeder Feten-Theke. Bis heute. In diesem Jahr begehen die Lollies ein Jubiläum, das in der Branche nicht selbstverständlich ist: Die Pliezhäuser Band feiert ihren 25. Geburtstag, und zwar mit Konzerten in der Region und einem brandneuen Album. „Wir sind nicht alt, seh’n nur so aus“ heißt die Scheibe programmatisch.

Auf den Markt kommt der Tonträger am 11. Mai, zu hören gibt’s populäre Festzeltfeger mit bratzenden Gitarren und griffigen Refrains.

Wer die Musiker um Gründungsmitglied und Keyboarder Andy Welsch kennt, der weiß: Die Lollies beherrschen mehr als die übliche Cover-Kunst. Professioneller Sound, vollrunde Arrangements und guter Groove-Faktor zeichnen die Nummern der Combo aus. Neben einem aktuellen Remix der großen -Hits haben die Partybarden auch ganz neue Titel eingespielt, einige Produktionen mit befreundeten Musikern aufgenommen und natürlich einen „2018er-Jubiläums-Partymix“ aufgelegt.

Die Band zeigt sich auf dem neuen Album „mal wieder von ihrer poppigen Seite“, lassen die Lollies wissen. Und stellvertretend für den derzeit boomenden Popschlager steht die neue Single „Wir drehen uns im Kreis“.

Ein Vierteljahrhundert Partysound, und der Wahnnsinn geht weiter. Aber blicken wir zurück: Angefangen hat alles im Jahr 1993. Manager Andy Welsch und der Grafenberger Musik-Allrounder Rainer Mayer taten sich nach ihrer Zeit bei den „Grafenberger Spatzen“ zusammen, um eine neue Band zu gründen. Daraus wuchsen die Lollies, die mit ihren ersten Longplayer „Null Problemo“ noch auf eine Mischung aus Schlager und Volksmusik setzten.

Die Schunkelei ist längst Geschichte, und auch die Besetzungsliste der Band hat sich hier und da geändert. Vor wenigen Jahren stieg beispielsweise Sänger und Bassgitarrist Rainer Mayer aus – der Grafenberger war lange Zeit der Frontmann und eines der prägenden Gesichter der Lollies. Manager Andy Welsch ist seinem Projekt bis heute treu geblieben. Obwohl der Job in Diensten der Partyband eine Fulltime-Aufgabe sein kann. Denn die Stimmungscombo pendelte ständig zwischen dem Neckartal und Mallorca, war mehr als zehn Jahre ganz dick drin in der Ballermann-Szene, beschallte die Bühnen mit Schlager-Urgestein Jürgen Drews und anderen Kollegen der Partyszene.

Mehr als 1500 Konzerte haben die Lollies in den vergangenen 25 Jahren gespielt, darunter Gigs in Luxemburg, den USA und Kanada. Und der „Wahnsinns“-Sound klingt weiter – so lange es etwas zu feiern gibt.