In Bad Urach erreichte der Pegel der Erms gegen 16.15 Uhr einen Wasserstand von 99 Zentimetern - und damit rund 20 Zentimeter mehr, als bei einem im Schnitt zweijährig auftretenden Hochwasser (HW2) erreicht wird. Zum Vergleich: Ein zehnjähriges Hochwasser erreicht beim Pegel Bad Urach statistisch gesehen einen Pegel von 115 Zentimetern. Derzeit stagniert der Wasserstand, für die Abend- und Nachtstunden warnt der Deutsche Wetterdienst allerdings für den Landkreis Reutlingen erneut vor ergiebigem Dauerregen; es werden Niederschlagsmengen zwischen 60 und 80 Litern pro Quadratmeter erwartet. Ebenso besteht noch bis 9 Uhr am morgigen Dienstag eine Warnung vor orkanartigen Boen, die im Landkreis Geschwindigkeiten zwischen 95 und 115 Stundenkilometern erreichen können.

Am Morgen war die Freiwillige Feuerwehr Bad Urach im Einsatz, als ein Kanal überzulaufen drohte, nachdem es an einer Wehrsteuerung zu einem Defekt gekommen war. Gegen 8 Uhr war die Führung der Feuerwehr zur Erkundung alarmiert worden, als das Wasser im Ermskanal in der Altstadt bedrohlich angestiegen war. Im Bereich der Stuttgarter Straße war der Kanal am Lohgraben schon über die Ufer getreten und überflutete teilweise die Stuttgarter Straße. Die Ursache war schnell gefunden: Ein Wehr an der Schlossmühle hatte aufgrund eines technischen Defektes trotz des steigenden Wasserstandes nicht weiter geöffnet. Nachdem die Stadtwerke vor Ort waren und das Wehr manuell öffneten, entspannte sich die Lage.

Prognose hält 150 Zentimeter für möglich

In Riederich erreichte der Pegel der Erms am Montagmorgen gegen 8 Uhr einen Höchststand von 136,9 Zentimetern - rund 15 Zentimeter mehr als bei einem zweijährigen Hochwasser. Nach den Prognosen der Hochwasservorhersagezentrale vom Montagnachmittag könnte der Pegel der Erms in Riederich noch auf über 150 Zentimeter steigen, was allerdings noch deutlich unter einem zehnjährigen Hochwasserereignis liegen würde (179 Zentimeter).

Krisenstab in Rufbereitschaft

In Kirchentellinsfurt erreichte der Pegel des Neckars am Montagnachmittag eine Höhe von 442 Zentimetern - der Wert für ein zweijährig auftretendes Hochwasser liegt hier bei 412 Zentimetern. Der Neckar entwickelt dabei eine gewaltige Kraft: 302 Kubikmeter Wasser pro Sekunde fließen an der Messstation vorbei. Die Rettungskräfte sind alarmiert: Mehrere Feuerwehren fuhren neuraligsche Punkte an den Flussufern ab, um die Situation vor Ort einschätzen zu können. Seit der Neckarpegel bei Kirchentellinsfurt auf über 400 Zentimeter gestiegen ist, wird der Krisenstab des Landratsamtes Esslingen in Rufbereitschaft versetzt, teilt die Freiwillige Feuerwehr Neckartailfingen mit. Ab einem Pegel von 480 Zentimetern wird der Krisenstab anschließend einberufen, um etwaiige Schutzmaßnahmen und die Einsätze der Feuerwehren zu koordinieren.

Landstraße 380a überspült

Aber auch das Oberflächenwasser sorgt für Probleme: Bei Metzingen wurde die Landesstraße 380a zwischen den Ortsteilen Neuhausen und Glems vom abfließenden Regenwasser überspült, hierbei geriet auch ausgespülter Schotter auf die Fahrbahn. Die Straßenmeisterei stellte Warnschilder auf und beobachtet die Lage. In Reutlingen musste die Feuerwehr und die Stadtentwässerung einige Einsätze wegen Wasser im Gebäude abarbeiten. Ernst ist die Lage in Gammertingen, wo die Lauchert über die Ufer tritt. "Wir raten davon ab, sich auf Freiflächen in Ufernähe aufzuhalten, denn die Gefahr mitgerissen zu werden ist sehr hoch", warnt die Freiwillige Feuerwehr Gammertingen auf ihrer Internetseite. Desweiteren empfiehlt die Wehr, dass Anlieger in Ufernähe die unteren Stockwerke und Kellerräume regelmäßig überprüfen sollten, um bei einem Wassereinbruch rechtzeitig die Feuerwehr alarmieren zu können. Der Pegel der Lauchert erreichte am Montagnachmittag 109 Zentimeter. Zum Vergleich: Am Vortag lag der Tagesmittelwert bei 54 Zentimetern, ab 100 Zentimetern spricht die Hochwasservorhersagezentrale von einem zweijährigen Hochwasserereignis. In Unterlenningen erreichte die Lauter einen Pegel von 81 Zentimetern - am Vortag lag der Tagesmittelwert noch bei 36 Zentimetern.

Der Januar war zu trocken

Kurios: Der Januar war nach Angaben der Wetterstation in Engstingen eher zu trocken gewesen. Der Niederschlag erreichte nur 25 bis 28 Milimeter, was etwa 40 bis 45 Prozent des langjährigen Durchschnitts entspricht. Nun kommt das Wasser gleich in Form von Dauerregen - und sorgt für Probleme. Auf den Regen soll in den nächsten Tagen indes Schneefall folgen - der Februar hält die Meteorologen also weiterhin in Atem.