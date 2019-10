Wenn der Dettinger Ortskern ein Alleinstellungsmerkmal hat, dann sind das seine hinteren Gärten. Über Küchentüren und Schlafräume geht’s hinaus in regelrechte Oasen. In kaum vorstellbare Refugien für Flora und Fauna, wo Stachelbeeren neben Sonnenblumen und Kopfsalat wachsen. Dettingens Grüne Lungen sind zusammenhängende Gärten von hohem ökologischen Wert. Gärten, wie wie sie andernorts eben kaum mehr zu finden sind.

Dauerhaft vor Bebauung schützen

Schon deswegen will der Gemeinderat die 6,1 Hektar Grünfläche dauerhaft vor Bebauung schützen – via Rechtsvorschrift. In der jüngsten Sitzung ist das Gremium auf diesem Weg wieder einen Schritt weiter gekommen. Zugleich erfüllt es einen Wunsch einiger Anwohner: Der Abstand zwischen dem Haupthaus und der jeweiligen Grünen Lunge ist auf fünf Meter erweitert worden.

Pläne für die Grüne Lungen überarbeitet

Der Reihe nach. Die Kommunalpolitiker haben jetzt den überarbeiteten Entwurf für den Bebauungsplan „Netzwerk Grüne Lungen“ gebilligt. Der Plan muss rechtlich festzurren, was das Gremium zunächst nur willentlich bekundete. Beton in den Grünen Lungen ist tabu. Eine heikle Sache, denn es geht um Vorschriften in privaten Flächen.

Pläne sorgen für Unverständnis bei den Bürgern

Aber nicht nur deshalb haben die ersten Pläne für die Grenzen der schützenswerten hinteren Gärten bei vielen Anwohnern für Unverständnis gesorgt. Zu wenig nachvollziehbar, zu willkürlich schienen den Dettingern die vom Pfullinger Landschaftsplanungsbüro Pustal gezogenen Geltungsbereiche für die Grünen Lungen.

In ihren Stellungnahmen sahen die Dettinger einzelne Grundstücke in ihrer baulichen Entwicklung begünstigt, während andere entsprechend benachteiligt seien. Auch die einzelnen Grünen Lungen werden unterschiedlich behandelt, kritisierten die Bürger.

Dazu kommt, dass das Büro zunächst mit veralteten Plänen operierte. Erst jetzt wurde dem Bebauungsplan das aktuelle amtliche Liegenschaftskataster vom Februar 2019 zugrunde gelegt, was wiederum die Grünflächen minimal verschoben hat. Kurz, die Landschaftsplaner mussten nachjustieren und weitere Einwände einarbeiten.

Verträgliche Regelungen für Schuppen und Garagen

Und der Rat goutierte dieses Mal die Pläne, nachdem zuvor auch der Technische Ausschuss mit den Grenzen gehadert hatte: Der vorgesehene Abstand von 2,50 Meter zwischen Hauptgebäude und Grüner Lunge schien den Gemeinderäten viel zu gering. Nun soll der schützenswerte Bereich mit fünf Meter Abstand zum Haupthaus beginnen. Auch für Schuppen, Garagen, und Betriebsgebäude soll es „verträgliche Regelungen“ geben. En detail wird der Bebauungsplan nun erneut ausgelegt.

Die Fraktionen im Rat sind sich einig: Die gewachsenen Gärten gilt es nicht nur als Grünfläche zu schützen – „sondern auch, weil sie erheblich zum Klimaschutz beitragen“, sagte FWV-Chef Dr. Rolf Hägele.

Trotz der Landesdokrin, wonach Innen- vor Außenentwicklung steht, dürfe im alten Ortskern nicht grundsätzlich Baurecht bestehen.

Weil es sich, was den Bebauungsplan für die Grünen Lungen betrifft, um ein „Novum handelt“ (Bürgermeister Michael Hillert), treibt Rolf Hägele allerdings eines um: „Kann das Ganze gerichtliche Folgen haben?“, fragte er in die Runde.

CDU-Mann und Jurist Dr. Michael Allmendinger konnte mit dem Rat des Fachmannes dienen: Planungsrechtlich interessiere nicht das einzelne Grundstück, sondern die ganze Karte. „Die Kriterien sind valide.“

Dettingens Grüne Lüngen

Der Bebauungsplan „Netzwerk Grüne Lungen“ setzt sich aus den folgenden neun Bereichen zusammen: Grünfläche 1, Badstubengasse, Gärten zur Erms; 2 Gärten zwischen Fabrikstraße und Lange Gasse; 3 Gärten in Verbindung zwischen Kreuzgasse und Neuffener Straße; 4 Gärten zwischen Kirchhofgasse und Schneidergasse; 5 Gärten zwischen Kreuzgasse; Metzinger Straße und Lange Gasse; 6 Gärten zwischen Mühlgäßle und Badstubengasse; 7 Schneckenhofen; 8 Quartier nördlich Neuwiesengasse; 9 Erms-Insel