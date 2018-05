Hülben Hilfsbereitschaft nach fatalem Unfall

Hülben / Norbert Leister

Sonnenschein, angenehme Temperaturen, herrliches Wetter. „Springet viel, laufet lang“, rief Markus Haase vor allem den zahlreichen jungen Läufern kurz vor dem Start des Spendenlaufs am Samstag im Hülbener Rietenlau-Stadion zu. „Haut raus, was ihr könnt, aber übertreibt nicht, es ist warm heute, macht lieber mal Pause zwischendurch“, sprach der Vorsitzende des SV Hülben – und schon waren die Läuferinnen und Läufer auf der Tartanlaufbahn des Hülbener Stadions.

Zwischen 13 und 15 Uhr konnten sich die Unterstützer auf der Laufbahn rund um den Fußballplatz herum austoben. Und damit eine junge Familie unterstützen, die im vergangenen Jahr ihren 26-jährigen Vater verloren hat – durch einen Verkehrsunfall, bei dem der SV-Mannschaftskamerad als Beifahrer mit einem Kollegen auf Montage fuhr. Der Unfall endete tödlich. Der 26-Jährige wurde von einer Sekunde auf die andere aus dem Leben und aus dem Kreis seiner Lieben gerissen. „Wer einen geliebten Menschen verliert, der weiß, wie schwer das zu verdauen ist“, sagte Hülbens Bürgermeister Siegmund Ganser am Samstag kurz vor dem Start des Spendenlaufs. Ganz besonders schlimm sei der Verlust, „wenn eine Familie noch ganz am Anfang auch des finanziellen Aufbaus steht“, so Ganser.

Für ihn als Bürgermeister sei es keine Frage gewesen, als Markus Haase zusammen mit Stefan Kuder und Heiner Jaeger ins Rathaus kamen, um als Verantwortliche beim Sportverein auch die Gemeinde um Unterstützung zu bitten. „Gemeinde bedeutet ja auch Gemeinschaft zu sein, deshalb wollen wir unkomplizierte Hilfe leisten“, sagte Ganser als Vertreter der Gemeindeverwaltung. 500 Euro sei von Rathausseite in den Fonds eingegeben worden, der den jetzt dreijährigen Sohn der Familie später bei einer Ausbildung finanziell unterstützen soll.

Eigens Jugendspiele verlegt

Hinzu kommt der Erlös des Spendenlaufs. „Es gibt drei Möglichkeiten, sich hier zu beteiligen“, erläuterte Haase, als die ersten Läufer sich schon auf die Strecke begeben wollten. Um das Treuhandkonto für den Kleinen möglichst gut anzufüllen, könne man spenden, ohne zu laufen. Man konnte aber auch laufen und für jede Runde einen beliebigen Betrag einzahlen. Oder – und das galt vor allem für die jüngeren Läufer der Jugendmannschaften – sie liefen und ließen sich von Eltern, Großeltern oder anderen Sponsoren jede einzelne Runde vergolden. „Ich hoffe, dass möglichst viel Geld zusammenkommt“, hatte Siegmund Ganser betont.

„Wir haben extra das ein oder andere Spiel der Jugendmannschaften verlegt“, erläuterte Markus Haase am Rande des Stadion-Runds. Warum? Damit wirklich alle Abteilungen und Sportler des SV Hülben Solidarität und Unterstützung signalisieren konnten. Nur eine Mannschaft, die Bambinis, hatten nach ihrem Spendenlauf noch ein Auswärtsspiel zu absolvieren.

Für die Verantwortlichen beim Sportvereins stand außer Frage, dass sich der Verein irgendwie engagieren wollte, schließlich seien sowohl der Opa als auch Brüder des Verunglückten aktiv im Verein. Über den Gemeindeboten sei in Hülben bereits zu Spenden aufgerufen worden, Haase habe in seinem Wohnort Grabenstetten ebenfalls für den Spendenlauf geworben. „Über die sozialen Netzwerke wollten wir aber nicht gehen.“ Weil unabsehbar sei, was sich daraus entwickeln könnte. „Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer noch das Beste“, betonte der SV-Vorstand. Und Bürgermeister Ganser merkte noch an, dass der Gemeinderat sich schon einmal Gedanken über eine Bürgerstiftung gemacht hatte. Dieser Gedanke solle nun erneut aufgegriffen werden. „In solch schrecklichen Fällen könnte eine Stiftung einspringen und unbürokratisch helfen.“