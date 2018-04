Hengen Hilfe für todesmutige Wandergesellen

Von Simon Wagner

Feucht, glitschig und übersät mit warzigen Höckern: rein optisch zählen Kröten nicht unbedingt zu den Sympathieträgern der heimischen Fauna. Sie aber einfach so in den Tod hüpfen zu lassen, dabei wollte man in Hengen nicht tatenlos zusehen. Im Bad Uracher Teilort hat sich deshalb eine 15-köpfige Gruppe zusammengetan, die sich seit Mitte März auf eigene Faust um die wandernden Amphibien gekümmert und ihnen einen sicheren Gang zu ihrem angestammten Laichgewässer ermöglicht hat.

Zurück zum Geburtsort

Der kleine Teich, direkt neben der Seeburger Straße zwischen Seeburg und Wittlingen/Hengen gelegen, ist im Frühjahr Ziel zahlloser Kröten, Molche und Grasfrösche. Nach dem Ende der Kältestarre steuerten sie instinktiv den kleinen Teich an, um sich just an dem Ort an dem sie einst selbst das Licht der Welt erblickt haben, fortzupflanzen – wenn sie denn das Gewässer jemals erreicht haben. Platt gefahrene Tiere auf der vielbefahrenen Straße zeugten in den vergangenen Jahren davon, dass dies keinesfalls immer gelang.

Aber wie schon im vergangenen Jahr blieb die überwiegende Zahl auch in diesem Jahr im kniehohen Zaun hängen, den die Hengener Naturschützer um Peter Friedrich aufgestellt hatten. Im Boden eingegraben warteten zudem große Eimer auf neue Gäste. Bis gestern gingen Teams regelmäßig den rund 100 Meter langen Bereich – morgens, mittags und abends – ab, um die Tiere einzusammeln und sie händisch über die Straße und an den Teich zu tragen. „Was da zusammenkommt ist unglaublich“, staunte Friedrich nicht schlecht. In der Hochzeit der Wanderungen, insbesondere bei feuchter Witterung, habe man hunderte Tiere am Zaun und in den Eimern gefunden.

3000 Tiere gesammelt

Nun, da gestern, zum Ende der Krötenwandersaison, die Zäune samt Eimer wieder abgebaut wurden, zogen die Naturschützer denn auch eine beeindruckende Bilanz. In knapp sechs Wochen halfen sie rund 3000 Tieren auf ihrer lebensgefährlichen Reise über die Straße. Tatkräftige Unterstützung erfuhren die Aktivisten dabei insbesondere auch von jungen Hengenern. Und das, so Friedrich, mit großer und wachsender Begeisterung, wie er sich an leuchtende Kinderaugen erinnert.

Dabei sei im Hinterkopf auch immer der pädagogische Aspekt: „Nur was man kennt, kann man schützen“, zeigte sich Friedrich froh über den regen Zulauf junger Tierschützer, die buchstäblich hautnah Kontakt mit der Natur in ihrer unmittelbaren Umgebung aufgenommen haben. Friedrich verspricht sich dadurch veränderte Einstellungen und Perspektiven. Aber auch unverstellte Naturerlebnisse, wenn im Dunkeln der Regen prasselt, man einen vorbei laufenden Fuchs beobachten und den Kauz im Wald belauschen kann.

Die jungen Krötensammler jedenfalls haben ihre anfängliche Scheu schnell abgelegt und mit vorsichtigen Händen mit angepackt. Auch wenn die Kröte und ihre Verwandten keine Sympathieträger sind, das Herz der Kinder haben sie erreicht.