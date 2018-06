Metzingen Hilfe für krebskranke Kinder und deren Angehörige

Metzingen / Philipp Steyer-Ege

Im Rahmen einer Tombola konnte Andreas Seiz stolze 1000 Euro für krebskranke Kinder und deren Familien sammeln. Er sei sehr beeindruckt und dankbar, welch großzügige Preise für die Tombola zur Verfügung gestellt wurden. So konnten die glücklichen Gewinner von Freigetränken über Fußballkarten bis hin zu Brau­seminaren einiges abstauben. Das gesammelte Geld wurde gestern vom stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins für krebskranke Kinder Tübingen, Horst Simschek, entgegen genommen und kommt nun nicht nur den jungen Patienten in Form von Musik-, Kunst-, und Schreibtherapien zugute. Im Fokus stehen auch die Geschwister und Angehörigen, die während der Therapie oft zu kurz kommen. So klären Ärzte Geschwister auf, die sonst mit ihren Ängsten alleine gelassen würden.

Umgekehrt helfen so genannte Survivors, ehemalige Krebserkrankte, den kranken Kindern und schenken neue Hoffnung und Perspektiven. Natürlich stehen sie auch den Eltern zur Verfügung, die oft nicht wissen, wie sie mit ihren Kindern reden sollen oder welche Themen lieber nicht am Esstisch besprochen werden. Der Förderverein bietet Familien nicht nur psychologische Betreuung und ein verständnisvolles Umfeld, sondern auch eine Unterkunft, die besonders Familien aus dem Ausland oder den etwas weiter entfernten Teilen Deutschlands ein willkommener Segen ist. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Tübinger Klinik, hoher Transparenz und zwischenmenschlichen Beziehungen will der Förderverein eine Vertrauensbasis zu den Spendern wahren.