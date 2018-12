Die Woche Peter Kiedaisch über die Spendenaktion „Die gute Tat“ Hilfe für die Kinder

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Die Weihnachtsaktion unserer Zeitung trägt seit Jahren den Namen „Die gute Tat“. Sie ist für uns und unsere Leser mehr als eine Spendenaktion, denn das Geld verschwindet nicht in dunklen Kanälen, im vorliegenden Fall bleibt es sogar in der Region. Es kommt direkt dort an, wo es benötigt wird. Dieses Mal bitten wir unsere Leser, sich mit ihrer Spende für die Kinder zwischen Römerstein und Reutlingen einzusetzen, die unbemerkt von den meisten Mitmenschen ein schweres Los mit sich herumschleppen. Kinder, für die es beispielsweise gar kein Weihnachten geben wird. Was soll das sein, Weihnachten? Wenn Vater und Mutter nicht mehr funktionieren, weil sie betrunken oder depressiv auf dem Sofa liegen und sich vom Fernseher beschallen lassen. Wenn alle Tage gleich grau und trist sind. Wenn niemand, kein Freund, kein Lehrer, keine Tante, wissen darf, wie es zu Hause zugeht, wenn sechsjährige Schulkinder das Mittagessen zubereiten müssen, damit die kleinen Geschwister etwas zu essen bekommen: Was soll dann noch Weihnachten? Antworten auf solche Fragen können wir nur gemeinsam geben. Als Solidargemeinschaft, auch wenn sich oft genug jeder selbst der Nächste ist. Darum bitten wir um Unterstützung der Kindergruppe der Oberlin-Jugendhilfe, die immer wieder von solchen Kindern erfährt. Oft ist es Zufall, denn aus diesen Familien dringt in der Regel nichts nach außen, also können auch keine Behörden einschreiten. In dieser Kindergruppe können die Buben und Mädchen offen über ihre Sorgen reden. Ohne befürchten zu müssen, jemand nimmt sie von ihren Eltern weg. Denn Vater und Mutter sind auch für sie die wichtigsten Menschen. Sie wünschten sich nur, sie wären gesund und führten ein ehrbares Leben. Dann wäre wieder Platz für Christbäume im Wohnzimmer und für das Christkind in der Seele. Das sind Träume, deswegen ist es wichtig, dass sich jemand um diese Kinder kümmert. In der Gruppe der Oberlin-Jugendhilfe können sie über ihre Sorgen sprechen und für wenige Stunden nur ganz normale Kinder sein, die jemand umsorgt und in den Arm nimmt.

Spenden für die Weihnachtsaktion „Die gute Tat“ richten Sie bitte an Georg Hauser GmbH & Co KG unter dem Stichwort „Weihnachtsaktion“ an die Volksbank Metzingen-Bad Urach, IBAN: DE 03 6409 1200 0233 4340 03, oder an die Kreissparkasse Reutlingen, IBAN: DE 33 6405 0000 0000 900 5 40.