Neuhausen Hilfe für die Helfer

Neuhausen / Regine Lotterer

Aus und vorbei ist es mit dem sommerlichen Laissez faire bei der Garderobe. Um dem Herbst entgegentreten zu können, braucht es etwas mehr als kurze Hosen, weite Röcke und Sandalen. Allerlei Wärmendes findet die geneigte Kundschaft etwa auf einem der Metzinger Kleiderbasare. Wer dort kauft, der stockt allerdings nicht nur seine Garderobe auf, er unterstützt zugleich einen guten Zweck. Das Neuhäuser Basarteam beispielsweise spendet in diesem Jahr für den ambulanten Hospizdienst Reutlingen. Dessen Mitarbeiter kümmern sich um Familien, die ein „lebensverkürzend erkranktes Kind, einen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen pflegen“, wie es Dietmar Stooß formuliert. Er ist Sozialpädagoge und beim Kinderhospizdienst als Koordinator angestellt. Zum Einsatz kommen die momentan 25 Ehrenamtlichen zudem in Familien, in denen ein Elternteil oder eine wichtige Bezugsperson schwer erkrankt oder gestorben ist. Tätig ist der als Verein organisierte Hospizdienst im gesamten Landkreis Reutlingen.

Die Ehrenamtlichen, die in die betroffenen Familien kommen, haben eine umfangreiche theoretische und praktische Qualifikation erhalten, erklärt Dietmar Stooß: „Unsere Leute gehen dort hin, wo sich andere wegducken.“ Mitunter genüge es schon, einfach zuzuhören, sagt Sybille Meiser, die sich vor einigen Jahren für den ambulanten Hospizdienst ausbilden ließ. Die Betroffenen, erzählt sie, hätten viele Fragen, auf die sie zwar auch keine Antwort wisse, „aber ich kann da sein.“ Allein die Möglichkeit, mit jemandem über die belastende Situation zu reden, wirke mitunter enorm befreiend.

Ein gutes Netzwerk

Außerdem richtet sich das Augenmerk der Ehrenamtlichen auf die Geschwister der kranken Kinder, denen sie einige unbeschwerte Stunden schenken wollen, indem sie mit ihnen ins Kino oder auf den Spielplatz gehen. Nicht selten unterstützen die Ehrenamtlichen die Familien über Jahre hinweg.

Wer in eine betroffene Familie kommt, der ist auch mit der Frage nach dem eigenen Tod konfrontiert, erzählt Sybille Meiser. Sich darüber Gedanken zu machen, Abschiede auszuhalten und die eigenen Werte zu reflektieren gehöre ebenfalls zur Ausbildung.

Ein schwerstkrankes Kind zu Hause zu betreuen, zehrt an den Kräften aller Beteiligten, weiß Dietmar Stooß. Nicht leichter werde die Situation, wenn sich zu den Sorgen um die Gesundheit noch Streitereien mit der Krankenkasse und den Behörden gesellen. Hier kann der Hospizdienst zumindest Informationen weitergeben, wo es im Zweifelsfall Hilfe gibt: „Wir sind gut vernetzt.“ Um den Alltag zu meistern, sagt Stooß, sei neben medizinischer Hilfe eben auch seelsorgerliche, soziale oder therapeutische Unterstützung für die Familien notwendig. Aus diesem Grund organisiert der Hospizdienst beispielsweise ein Mal im Monat eine Gruppe für Kinder aus Familien, die von Ehrenamtlichen begleitet werden oder die in Trauer sind. Ein Angebot, für das der Verein auf Spenden angewiesen ist. Die Unterstützung aus Neuhausen ist deshalb hochwillkommen.

Einige hundert Euro werden wohl auch dieses Mal wieder zusammenkommen, wenn sich am 6. Oktober die Türen des Neuhäuser Gemeindezentrums für die Einkäufer öffnen. Außer Kleidung finden die Kunden Kinderwagen, Autositze oder Hochstühle. Dass all diese Dinge nicht einfach auf dem Müll landen, sei ebenfalls ein wichtiges Anliegen des Basarteams, betonen Annette Müller und Kerstin Maisch. Das schone nicht nur den Geldbeutel der Einkäufer, sondern auch Ressourcen und das Klima. Waren, die nicht verkauft werden, müssen die Anbieter übrigens nicht wieder mit nach Hause nehmen. Die Sachen werden von der Stiftung „Pro Vita Medica“ abgeholt, die sie anschließend nach Rumänien transportiert. Zugute kommen die Dinge Schwangeren und jungen Müttern.