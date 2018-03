Metzingen Heute startet „Ermstal – da läuft was“

Metzingen / swp

Am heutigen Dienstag ist in der Metzinger Festkelter die Infoveranstaltung zur Aktion unserer Zeitung „Ermstal da läuft was“. Los geht’s um 19 Uhr. Nun schon zum dritten Mal bietet die SÜDWEST PRESSE die Frühjahrs-Fitness-Aktion „Ermstal – da läuft was“ an. 140 Männer und Frauen haben den dreimonatigen Kurs im Vorjahr besucht, viele von ihnen haben dadurch wieder die Kurve zum regelmäßigen Sporttreiben bekommen. Die Trainer werden die Inhalte und alles Organisatorische vorstellen. Wie schon im Vorjahr übernimmt die Skizunft Metzingen das Training fürs Nordic Walking, die Leichtathleten der TuS Metzingen betreuen die Laufgruppen. Das erste Training ist am Dienstag, 20. März, im Otto-Dipper-Stadion.