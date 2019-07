Starke Stimmen, spontanes Spiel und zahllose Gags am Rande: Das Metzinger Keltern-Musical „Eine Hochzeit zum Verlieben“ bot bei der Premiere am Samstag Action, Witz und Gefühl zugleich.

Was für eine Leistung. Alle Beteiligten gaben was sie konnten, die Vorbereitungen begannen schon weit im Vorjahr, die Musical-Werkstatt der Musikschule lief auf Hochtouren. Die Zahl der Mitwirkenden – um die 100 – sprengt den Rahmen; manche Akteure spielen mehrere Rollen.

Nun konnten (und können) sie die Lorbeeren ernten, vorne dran die Hauptdarsteller Tobias Gerlach als Hochzeitssänger Robbie und Anna-Maria Müller als Julia. Ihnen zur Seite Theresa Blaich als Cousine Holly, David-Leon-Stede und Nikolas Rotschedl als Robbies Band-Freunde sowie Dominik Swider und Sarah Auer als Noch-Partner. Desweiteren Christine Koch und Petra Blaich als fitte (zuletzt gar rappende) Oma und als besorgte Mutter.

Die Akteure überzeugen allesamt durch kraftvolle, gut geführte Stimmen und natürliches, manchmal augenzwinkernd komödiantisches Spiel, sie wirken spontan und authentisch.

Mit ihnen singt und tanzt eine mal schrill, mal businessmäßig kostümierte Gesellschaft über die Open-Air-Bühne. Die ist geschickt in zwei Ebenen aufgeteilt: unten agieren die Anwesenden, stets in Bewegung zwischen fahrbarem Mobiliar, ob Bett oder Bar, oben die Abwesenden, markiert durch Autotür oder Flugzeugfenster; ein Brief oder Telefonat wird zum Fern-Duett.

Die Werbekarten zeigen, wo’s langgeht: Herzchen, Himmel, Hochzeitstorte; zwei Liebende müssen sich finden und klären, worauf es ankommt.

Verwendet wird eine deutsche Adaption des Broadway-Muscials „The Wedding Singer“ von 2006; die Vorlage scheint noch durch, nicht zuletzt bei den jüdischen Festen, zu denen Robbie die Musik liefert, auch die Star-Einlage aus dem Film von 1998 bleibt als Parodie erhalten. Doch die Texte sind frech ins Deutsche übertragen, die Sprache bringt die Fragen auf den Punkt: Was ist Liebe? Was fühlst du? Heiraten wegen Geld? Sag dir selbst, du bist nicht ganz dicht!

Gerade die Hauptdarsteller bringen die komischen Seiten von Zweifel und Verzweiflung zum Ausdruck. Es gibt viel zu schmunzeln, das Publikum wird von Anfang bis Ende („Ich geh jetzt zu ihr und sag, was ich empfinde!“) bestens unterhalten.

Was die Aufführung auszeichnet, ist die temporeiche Action. Knapp getaktet, fast nahtlos perfekt wechseln Dialoge, Soli, Duette und Ensembletänze sowie die zahllosen Gags am Rande.

Alles klappt vorzüglich, die Kommunikation stimmt. Auch wenn die Band unter Leitung von Stephen Blaich (mit rosa Basecap an einem der Keyboards) links spielt und der Backgroundchor rechts von der Bühne, die Chorleiterin stellt mittels Gesten die Verbindung her.

Die mal balladeske, mal rockige Musik kommt geradezu professionell und wie selbstverständlich rüber, die Songs gehen ins Ohr, die große Ensemblenummer „Saturday night in the city“ zündet und wird am Ende wiederholt, als das Publikum frenetisch applaudierend eine Zugabe fordert.