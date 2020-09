Damit dürfte den Festival-Machern Florian Prey und Thomas Braun ein veranstalterisches Kunststück gelingen: die Herbstlichen Musiktage zwar in abgespeckter Form, doch in gewohnter Qualität anzubieten. Nach den Salzburger Festspielen ist das Bad Uracher Musikfest vermutlich das einzige, das der Co...