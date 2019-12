In Freundschaft zusammenkommen und in einer friedlichen Atmosphäre Zeit miteinander verbringen: Der Heilige Morgen in Bad Urach lebt von einem ganz besonderen Flair, in der Stadt herrscht übers Last-Minute-Einkaufen hinaus eine lebhafte Stimmung bei Live-Musik in den Kneipen und Glühmost an der Glühweinhütte. Der Abend des 24. Dezembers gehört nach wie vor der Familie, der Morgen wird im Freundeskreis verbracht oder man findet Kontakt zu unbekannten oder lange nicht mehr gesehenen Menschen – ob jung oder schon etwas älter.

Ein bisschen wie beim Schäferlauf

Und weil’s so schön ist in der großen Runde, rücken alle auch ganz eng zusammen: Die Eltern mit ihren erwachsenen Kindern, die Studenten mit den Jung-Rentnern, die Neubürger mit denjenigen, die schon seit gefühlten Ewigkeiten in der Stadt leben oder wieder zurückgekommen sind. Ohnehin ist es am Heiligen Morgen ein bisschen wie beim Schäferlauf: Aus allen Ecken der Welt sind ehemalige Uracher jeden Alters wieder in der Stadt – zu reden gibt es viel.

Schäferreigen übernimmt

Wenn der Verschönerungsverein die Glühweinhütte schließt, übernimmt seit einigen Jahren der Schäferreigen am Heiligen Morgen die Bewirtung am Marktplatz. Dann sind sie alle da, die alten Schäferreigen-Mitglieder und die derzeit aktuellen, die dem Schäferlauf eng verbundenen Uracher und Besucher, die beim Gang über den Marktplatz einfach Lust auf einen Plausch mit netten Menschen hatten. In einem Schäferlaufjahr gibt’s an der Glühweinhütte besonders viele Themen, aber auch das wenig weihnachtlich-winterliche Wetter stand immer wieder zur Diskussion: Spätestens als es dann nach dem relativ trockenen Start in den Heiligen Morgen heftig zu regnen begonnen hat. Doch der Schäferreigen hatte als Gastgeber vorgesorgt, flugs wurde ein Pavillon zum Schutz der Gäste aufgestellt.

Innenstadt wird zur Flaniermeile

An einem einzigen Platz hielt es kaum jemanden, am Heiligen Morgen wird die Innenstadt von Bad Urach traditionell zur Flaniermeile: Nach einem kurzen Stopp beim Schäferreigen geht’s für Jung und Alt ins „Zill“, wo seit vielen Jahren das Trio „Acoustic Malt“ für Stimmung sorgt bei Mitgröl-Songs aus alten Zeiten und dem einen oder andern, der ruhigen und besinnlichen Zeit angepassten Ohrwurm.

Im „Bräu“ heizt „Mørt“ den Gästen ein, wobei viele der Heilig-Morgen-Besucher erst gar nicht den Gastraum betreten, weil’s im Freibereich so schön ist. Es ist eine ganz besondere Art des Zusammenseins am Morgen des 24. Dezembers, die sich in den vergangenen 20 Jahren etabliert hat. Die kunterbunt zusammengewürfelten Besucher kommen sich in der Weihnachtszeit nah, im Gedränge entwickeln sich immer wieder nette Gespräche zwischen Fremden. Es menschelt halt. Und gerade das hat ja auch etwas mit Weihnachten zu tun. Für viele Uracher hat der Heilige Morgen einen festen Platz im Terminkalender, weil’s so besonders ist. Die Musik ist laut, der Geräuschpegel recht hoch und doch macht sich eines breit unter den Besuchern: ein wohliges Gefühl, man fühlt sich aufgehoben in der losen Gemeinschaft am Heiligen Morgen in Bad Urach.