Wittlingen Hausfassade in Brand

Hausfassade in Brand

15000 Euro Schaden sind bei einem Brand in Wittlingen entstanden. © Foto: FFW

Wittlingen / swp

Am Samstagabend, um 19.35 Uhr, ist es im Hofstättweg zum Brand einer Holzfassade und eines Dachbalkens an einem Wohnhaus gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen stellte ein 70 -jähriger Hausbewohner einen mit noch heißer Asche gefüllten Metalleimer neben die Fassade. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung waren dann die Fassade und ein Dachbalken in Brand geraten. Die Feuerwehr Bad Urach konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 15 000 Euro. Verletzt wurde niemand.