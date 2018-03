Metzingen Hast du Freunde, hast du Party

Metzingen / Kathrin Kipp

Freizeit, Freiheit, Freunde – der Veranstaltungsring hat für den Beginn der Osterferien mit dem Dschungelbuch genau das richtige Kinderstück aufs Programm gesetzt, denn auch Mogli hat bekanntlich viel Freizeit, Freiheit und viele Freunde. Er muss aber auch so einige Abenteuer bestehen und dabei erst einmal herausfinden, wer er eigentlich ist.

Das Theater Libri aus Bochum hat den Kinderbuchklassiker zu einer eigenen Musical-Version für Kinder ab vier Jahren mit eigenen Songs und Texten verarbeitet. Und so kommt dieser Dschungel zwar ohne den legendären Gemütlichkeits-Disney-Klassiker daher, dafür werden viele schöne Hohelieder auf die Freundschaft gesungen und darauf, dass man dazu stehen sollte, wer man ist. Und dass auch fremde und seltsame Wesen mitunter sehr nett sein können.

Mogli ist ja bekanntlich als Menschenkind unter die Wölfe geraten, wurde von ihnen aber trotzdem aufgenommen und beschützt, auch wenn man im Dschungel Menschen gegenüber sehr skeptisch ist. Aber sie sind wie alle Wesen: Sie können gut, aber auch ziemlich böse sein, und meistens beides gleichzeitig.

Die nicht allzu bombastische Tournee-Produktion ist auf kindgerechte Botschaften bedacht und angenehm unpathetisch inszeniert, mit viel Grün auf der Bühne, vielen Tanzeinlagen, lustigen Kostümen und nervigem Affengekreische. Hier werden die Sorgen einfach weggetanzt. Und weggesungen: Zu schmissiger Musik besingt das routinierte und spielfreudige Ensemble das Auf und Ab der Selbstfindung. Auf der Bühne ist immer was los, und trotzdem ist die Produktion nicht allzu überladen. Immer wieder kann die Konzentration der Kids im Publikum eingefangen werden, die den Tieren auf der Bühne lustigerweise hin und wieder praktische Hinweise geben. Zum Beispiel, wo die Bananen hängen.

Findelkind unter Tieren

Mogli ist ein lebenslustiger und übermütiger Wolfsjunge. Ihm zur Seite steht eigentlich der dicke, tapsige und gut gelaunte Bär Balu, wenn er nicht gerade mal wieder vor lauter Schwatzen in einen spontanen Tiefschlaf fällt. Zum Leidwesen von Baghira, die verantwortungsvolle, dafür auch ein wenig spaßgebremste Aufpasserin mit großem Herz. Auch sie kann nicht verhindern, dass Mogli von den wuscheligen Affen gekidnappt wird, die ohrenbetäubend kreischen und johlen und den ganzen Urwald nerven. Sie wollen Mogli zum Affenkönig küren, damit er ihnen die „rote Blume“ – das Feuer – holt. Durch den Dschungel schleicht auch die elegante, aber ziemlich zwielichtige, blau schimmernde Schlange Kaa, die mit ihrer puren Länge den ein oder anderen Dschungelbewohner zart umschlingt. Mit dem Feuer der Menschen kann Mogli schließlich auch den bösen, aber auch sensiblen Tiger Shir Khan vertreiben, der immer mit viel Nebel und großem Knurren auftritt. Menschen sind beileibe nicht immer gut zu den Tieren, deshalb mag Shir Khan auch „Kinder so gerne“, dass er Mogli am liebsten auffressen will. Dabei geht es dem eitlen Shir Khan vor allem um die Vorherrschaft im Wald, die er gesanglich stolz unter Beweis stellt: „Ich bin der King“. Und so lernt Mogli in all diesen turbulenten gruppendynamischen Dschungelprozessen, dass jede der verschiedenen Lebenswelten ihre Vor- und Nachteile hat, dass man zur eigenen Sicherheit Koalitionen schmieden sollte und dass man sich auf Freunde meistens verlassen kann, wenn man auch deren unangenehme Charakterseiten akzeptiert: „Hast du Freunde, hast du Party“.