Autofahrer in Bad Urach können ihre Parkgebühren seit Oktober 2019 bargeldlos mit dem Handy bezahlen. Kooperationspartner ist die bundesweite Plattform Smartparking. Über die App „Parkster“ können Autofahrer dabei ihren digitalen Parkschein jetzt auch ohne Zusatzgebühren lösen.

Handy-Parken hat viele Vorteile: Es schützt vor Strafzetteln, denn die Parkzeit lässt sich bequem von unterwegs aus verlängern. Ideal, wenn es beim Bäcker noch ein Kaffee sein soll oder es im Wartezimmer länger dauert. Andersherum sparen Autofahrer unnötige Parkgebühren, indem sie den Parkvorgang vorzeitig beenden, sobald sie zurück an ihrem Fahrzeug sind.

„Autofahrer legen Wert darauf, dass Handy-Parken sie nicht mehr kostet als ein gedruckter Parkschein“, so Elin Keim, Chief Operating Officer bei der Parkster GmbH. „Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem fairen Konzept ohne versteckte Zusatzkosten in Bad Urach erfolgreich werden.“

Der Autofahrer lädt die Parkster-App für Android oder iOS herunter und registriert sich einmalig. Für den digitalen Parkschein wählt er den Parkplatz in der App aus und gibt Parkdauer und Kennzeichen ein. Bezahlt wird auf monatliche Sammelrechnung oder mit Kreditkarte. Die Eingabe sensibler Kontodaten in der App ist nicht erforderlich. Einmal installiert, kann die App in ganz Deutschland genutzt werden.

Das 2010 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im schwedischen Lund zählt zu den führenden Anbietern im Heimatmarkt Schweden. Parkster vermarktet über eine Tochtergesellschaft (Sitz: München) Lösungen für das digitale Parken seit 2018 in Deutschland.