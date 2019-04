Am Mittwoch, 24. April 2019, und Donnerstag, 25. April 2019, ist die Nürtinger Straße, Ecke Eisenbahnstraße, einseitig gesperrt. Eine Durchfahrt aus Richtung Noyon-Allee ist nicht möglich, weshalb der gesamte Bereich großzügig umfahren werden sollte. Eine örtliche Umleitung über die Ulmer Straße ist ausgeschildert.

Anlieferung und Montage von Brandschutz- Fluchtbalkonen

Während der Sperrung ist es möglich von der Noyon- Allee in die Eisenbahnstraße zu fahren. Von der Eisenbahnstraße kommend ist es dann möglich in die Nürtinger Straße nach rechts Richtung Noyon- Allee abzubiegen.

In Fahrtrichtung Friedrich- Hermannn- Platz werden die Bushaltestellen „Stadthalle/ Hallenbad“ und „Rathaus“ in diesem Zeitraum nicht angefahren. Die Haltestellen gegenüber, in Fahrtrichtung Bahnhof, werden aber weiterhin nach Fahrplan bedient.

Grund für die halbseitige Sperrung sind Anlieferung und Montage von Brandschutz- Fluchtbalkonen an einer Hauswand.

