Dettingen Händeringend neue Helfer gesucht

Schwierig mit einem Hoffnungsschimmer, so lässt sich die Situation beim DRK Dettingen beschreiben. Zwar ist die Helfer-vor-Ort-Gruppe eine Bank im Ort und war zuletzt an teils spektakulären Einsätzen beteiligt. So halfen die Ehrenamtler, ein Kleinkind zu retten, das durch einen umgekippten Holzblock schwere Schädelverletzungen erlitten hatte. Als „Helfer vor Ort“ leiteten sie bereits erste Maßnahmen ein, noch ehe der Rettungsdienst eintraf. Dem Kind geht es wieder gut.

Dem DRK indessen fehlen Kräfte. Trotz laufender Jugendarbeit mussten die Dettinger in den letzten Jahren mehr Abgänge verkraften, als nachkam. 28 Helfer zählt die Bereitschaft noch – zu wenig für viele Aufgaben, die die Dettinger traditionell stemmten. Zum ersten Mal musste sich die Bereitschaft 2017 von den Sanitätsdiensten bei den Rundenspielen im Handball und Fußball zurückziehen: zu viele Termine, zu wenig Leute. Besonders schmerzte, dass man die Bewirtung beim Altennachmittag absagen musste, sonst eines der Herzensanliegen der Rotkreuzler. „Wir haben einfach die Leute nicht mehr“, bittet Bereitschaftsleiterin Susanne Buchholz bei der Hauptversammlung am Freitagabend im DRK-Heim um Verständnis. Immerhin den Fahrdienst beim Altennachmittag gelang es abzudecken. „Die Lage gibt Anlass zur Besorgnis“, resümiert der Ortsvereinsvorsitzende Fritz Schaich.

Es macht die Sache nicht einfacher, dass sich nun auch noch Kassier Timo Walter von seinem Posten zurückzog, wenngleich aus nachvollziehbaren Gründen: Nach neun Jahren im Amt will Walter als junger Vater den Rücken frei haben für die Familie.

Wechsel in der Vorstandschaft

Um die Lücke zu schließen, wechselt der bisherige Vizevorsitzende Klaus Notz ins Schatzmeisteramt. An seiner Stelle wurde Schriftführer Armin Knauer zusätzlich zum Stellvertreter von Ostvereinschef Fritz Schaich bestimmt. Unter der Leitung von DRK-Kreisgeschäftsführer Michael Tiefensee liefen die Wahlen ohne Gegenstimme durch. Immerhin Einigkeit herrscht im kleiner gewordenen DRK.

Zudem soll Bereitschaftsleiterin Susanne Buchholz nach einer langen „Solo-Phase“ endlich Verstärkung bekommen. In nächster Zeit sollen Bernd Ostertag und Daniel Haible als ihre Stellvertreter eingesetzt werden.

Und noch einen Hoffnungsschimmer gibt es: So konnte die Jugendgruppe ihren Mitgliederbestand im vergangenen Jahr von sieben auf 15 Jugendliche mehr als verdoppeln. Schlüssel dazu war, wie Jugendleiterin Claudia Pohler berichtete, ein überaus erfolgreiches Ferienprogramm vergangenen Sommer.

Die Gruppe mit Kindern und Jugendlichen von acht bis 15 Jahren hilft schon kräftig bei Einsätzen der Bereitschaft mit, etwa bei den Blutspendediensten. Sein Können zeigte der Nachwuchs bei der Hauptversammlung in einer als Überraschung eingebauten Ernstfall-Übung. Da musste dann Vizebürgermeister Wolfgang Budweg, der Michael Hillert vertrat, gleich mal einen Notruf absetzen. Und Gemeinderat Uwe Serway durfte einem geschminkten Verletzten einen Kopfverband anlegen. Dem geübten Handwerker gelang das sehr respektabel. Zwei Helferinnen der Jugendgruppe versorgten derweil mustergültig den Patienten.

Aktivposten Altenarbeit

Ein Aktivposten ist auch die Altenarbeit. Drei Seniorengymnastik-Gruppen treffen sich dienstagmorgens in den Räumen des DRK, zwei am Donnerstag, wie die Leiterinnen Ursula Zimmermann und Gertrud Schaich berichteten. Dazu kommt eine Sitzgymnastikgruppe mittwochs im „Haus Sorglos Wohnen“ der Bruderhausdiakonie. Vizebürgermeister Wolfgang Budweg übermittelte den DRK-Helfern die Anerkennung der Gemeinde für ihre Leistung am Gemeinwohl. Und er machte den DRK-Bereitschaftlern Mut, weiterzumachen, auch wenn die Personaldecke im Moment dünn ist. Steffen Roth von der Kreisjugendleitung hob die funktionierende Jugendarbeit des Ortsvereins als Mutmacher für die Zukunft hervor. Die Rotkreuzler, das machten Ortsvereinschef Schaich und Bereitschaftsleiterin Buchholz klar, wollen sich auch als kleines Häuflein den Aufgaben stellen. Ein paar weitere helfende Hände könnten allerdings nicht schaden.