Grabenstetten Gute Unterhaltung und ein Abschied

Grabenstetten / Alexander Thomys

Gut besucht war die Grabenstetter Falkensteinhalle am gestrigen Nachmittag, als die Gemeinden Erkenbrechtsweiler, Grabenstetten und Hülben ihren interkommunalen Seniorennachmittag ausrichteten. Aus den Nachbargemeinden war eigens ein Bus organisiert worden, um die über 65-jährigen Bürger samt deren Partnern in die Falkensteinhalle zu bringen.

Dort wurden die Senioren von einem Teil der jüngsten Gemeindemitglieder begrüßt: Die Erst- und Zweitklässler der Rulamanschule führten, tatkräftig unterstützt durch die drei Bürgermeister Roland Deh, Roman Weiß und Siegmund Ganser sowie Rektorin Alessandra Saravanja und Lehrerin Christine Haible, mehrere Lieder und Gedichte vor. Gleich zu Beginn empfingen die Senioren, die sich an Hefekranz und Brezeln stärken konnten, die Kinder mit warmem Applaus. Bei „Auf der Mauer auf der Lauer“ forderten die Kinder die Besucher dann auf mitzusingen, ehe sie zum Abschluss noch ein Frühlingsgedicht vortrugen.

Anschließend trat Grabenstettens Bürgermeister Roland Deh auf die Bühne und freute sich, trotz des „wunderschönen Sommerwetters“ viele Besucher in der Falkensteinhalle begrüßen zu können. „Ich weiß, bei diesem Wetter könnte man auch wahnsinnig viel im Garten schaffen“, sagte Deh an die rüstigen Rentner gewandt. Der Grabenstetter Schultes nutzte die Gelegenheit, um Pfarrer Siegbert Betz zu verabschieden. In einem Monat wechselt der evangelische Pfarrer die Kirchengemeinde und geht nach Gärtringen. „Es gibt zwar noch eine offizielle Verabschiedung, aber vielleicht kann der ein oder andere bei dieser Gelegenheit nicht dabei sein“, sagte Deh und überreichte dem Seelsorger ein Bildband über die Schwäbische Alb.

Pfarrer Betz selbst erinnerte die Senioren an die Endlichkeit des irdischen Lebens. „Die allermeisten wünschen sich noch einige Jährle mehr“, sagte Betz, der dann aber an die Verheißung des ewigen Lebens im christlichen Glauben erinnerte: „Was sind schon einige Jährle im Vergleich mit der Ewigkeit?“ Er wünsche allen Anwesenden, „diese große Hoffnung zu haben und das ewige Leben zu empfangen“. Dabei betonte Betz das Bild von Jesus Christus als gutem Hirte. „Ein solches Jesusbild, mit dem Schaf über seinen Schultern, hing früher in jedem Haus – sie kennen es sicher alle“, sagte Betz und erntete hierfür zahlreiches Kopfnicken.

Ganz irdisch, aber zugleich hoch hinaus, ging es dann bei Holger Schlosser zu. Mit jeder Menge Schwung und Humor unterhielt der schwäbische Schauspieler, der oft im Naturtheater Reutlingen auf der Bühne steht, die Anwesenden und brachte die Bürgermeister dabei ganz schön ins Schwitzen: Auf einer imaginären Erstbesteigung des Hohenneuffen durften Ganser und Weiß an einem Strang ziehen.

Dem Erkenbrechtsweiler Schultes, der den Seniorennachmittag im kommenden Jahr ausrichtet, gratulierte Schlosser auf seine ganz eigene Art: „Über 90 Prozent. Ein edles Wahlergebnis. Man sollte nur noch Edelweiß zu Ihnen sagen.“ Ehe der so Geehrte die Senioren zum nächsten Seniorennachmittag nach Erkenbrechtsweiler einlud, spielte noch der Posaunenchor um Wilfried Gollmer auf. Beteiligt waren dabei Bläser aus allen drei Heidengrabengemeinden.