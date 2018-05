Tradition Gute Stimmung bei Blasmusik und Lammrollbraten

St. Johann / Kirsten Oechsner

Von gelegentlichen Regenfällen und etwas kühleren Temperaturen ließen sich die eingefleischten Fans gestern nicht abbringen: Das 52. Hammelessen des Musikvereins Upfingen erwies sich einmal mehr als Besuchermagnet – singen und schlemmen, sehen und auch gesehen werden hieß einmal mehr das Motto des fröhlichen Zusammenseins am Vatertag.

Doch das Festzelt am Eppenzill ist nicht nur das Ziel von Vätern und Papas in spe, so hatte sich ein Gruppe junger Männer aus Lonsingen mit einem Gefährt Marke Eigenbau auf den Weg zum fünf Kilometer entfernten Festzelt aufgemacht. Auch viele Familien und Freundeskreise oder auch Vereine von der Alb, dem Tal oder aus noch weiter entfernt liegenden Regionen waren zum Fest gekommen: „Wir haben hier unser informelles Familientreffen“, meinte eine junge Mama, die mit Mann und den beiden Söhnen extra aus Kirchheim angefahren kam. Mit ihren beiden Jungs war ein Uracher Ehepaar vom Freibad aus in die Höhe gewandert; „Als wir los sind, hat es noch nicht geregnet“, meinen sie und schütteln sich erst einmal die Nässe von den Regenjacken ab.

Der Zugang zum Festzelt war zu manchen Zeiten aufgrund des Regens zwar etwas erschwert, aber am Erfolg des 52. Hammelessens hatte Musikvereins-Vorsitzender Hans-Dieter Nau trotzdem nie gezweifelt: „Wir haben viele Stammgäste, die auf jeden Fall kommen.“ Und er sollte Recht behalten: Wer sich einmal entschlossen hat, am Himmelfahrtstag die Küche kalt zu lassen, der schwenkt auch bei etwas schlechterem Wetter nicht um. Zumal die Besucher beim Musikverein mit einem Lammrollbraten eine ganz besondere kulinarische Köstlichkeit erwartet. Und so hatte vor allem das Küchenteam viel zu tun, aber auch die Bedienungen kamen nicht zur Ruhe – auch das ist ein Pluspunkt wie Kassierer und Organisator Markus Nau weiß: Da können es sich die Gäste gemütlich machen, brauchen nicht in Warteschlangen zu stehen und können den Aufenthalt rundum genießen.

Auch 2018 sorgen mit den Upfingern befreundete Kapellen für Stimmung: Noch vor 12 Uhr stimmt der Musikverein Inneringen das erste Mal „ein Prosit“ an und die Besucher sangen lautstark mit. Später sorgten die Trachtenkapelle Ennabeuren sowie die Köhlermusikanten aus Kohlstetten für Unterhaltung. Am Himmelfahrts-Tag geht’s musikalisch gesehen eher traditionell-gemütlicher im Blasmusikstil zu, am Abend vorher herrschte auch dieses Jahr wieder lässig-legere Partystimmung mit der Band „X-Act-The Soundmachine“.

Für die 52 Aktiven des Musikvereins heißt es „Einsatz pur“ an den beiden Festtagen: „Wir haben fast keine externen Helfer“, erklärt Vorsitzender Nau. Das Helferteam ergänzten Familienmitglieder und Freunde der Musiker, rund 100 Personen waren allein gestern im ehrenamtlichen Einsatz.