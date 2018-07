Metzingen Gute Laune beim Schulfest

Metzingen / Nicole Wieden

Für gewöhnlich kleidet sich Schulleiter Jürgen Grund bei Ansprachen in Hemd und Anzughose. Am Freitag jedoch, zum 50-jährigen Jubiläum der Schönbein-Realschule, hat er aus praktischen Gründen darauf verzichtet. Stattdessen begrüßt er die Schüler, ihre Eltern und die Lehrkräfte in voller Sportmontur. Denn vor der Bühne stehen schon diejenigen Schüler in den Startlöchern, die am Spendenlauf teilnehmen. Grund hat noch Zeit sich einzureihen, und schon schießen die Läufer los in Richtung Sportplatz. Und während man sich dort für den guten Zweck verausgabt, amüsieren sich die Besucher zur Musik der Schulband und bei Tanzaufführungen vor dem Schulgebäude: Um ihre Kassen aufzubessern, bieten die Klassen dort herzhafte und süße Speisen, bei einem Flohmarkt und einer Tombola können außerdem alle möglichen Kuriositäten erworben werden. Eine Woche lang haben die Schüler ihr Fest vorbereitet, die Planung von Seiten der Lehrkräfte hat schon viel früher begonnen: Für die Projektwoche vom 16. Juli an konnten sich die Schüler für diverse Gruppenarbeiten eintragen. Ihre Ergebnisse sind an diesem Nachmittag im ganzen Schulhaus zu sehen: Die naturwissenschaftlich Interessierten etwa haben sich an der Entwicklung von Wasserraketen und chemischen Experimenten von Schönbein persönlich versucht. Die Kreativen dagegen zeigen einen selbst erstellten Imagefilm und eine Modenschau. Eine Menge Talent ist jedenfalls zu sehen.