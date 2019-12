Einen Fehler räumt Metzingens OB, Dr. Ulrich Fiedler, ein: Er habe für ein informatives Treffen am 9. Januar, bei dem es um die Zukunft der Grundschule in Glems geht, vergessen die Elternvertreter dazu einzuladen. Das freilich habe er inzwischen nachgeholt, wie er während der Gemeinderatssitzung am Donnerstag erläuterte. Er berichtete dem Gremium auch, weshalb es zu diesem Versäumnis überhaupt kommen konnte.

Fiedler spricht von Fake News

Das, so Fiedler, liege an der Vielzahl aller Beteiligten. Neben den gewählten Elternvertreter bemüht sich auch eine Elterninitiative um den Erhalt der Schule. Er, Fiedler, habe nur die Sprecher der Initiative eingeladen in der Annahme, Initiative und Elternbeirat seien miteinander vernetzt. Ein Versäumnis, das gibt Fiedler zu. Gleichzeitig wehrt er sich gegen falsche Darstellungen, er spricht sogar von Fake News.

Ihn ärgern Aussagen, denen zufolge in Sachen Schulstandort längst alles entschieden sei. Er verwies auf zwei Schreiben, die er am Donnerstag erhalten habe. In einem sei er dazu aufgefordert worden, während der Ratssitzung öffentlich zu erklären, sie die Verfasserin, sei zu einem Gespräch mit der Verwaltung Mitte Juli nicht eingeladen gewesen: „Das ist Fake News“, sagte Fiedler. Die Schreiberin hatte durchaus eine Einladung erhalten, sei aber nicht erschienen.

Teilnehmer dieser Gesprächsrunde waren Vertreter der Stadtverwaltung, der Initiative und des staatlichen Schulamts.

Weitere Treffen habe es danach nicht gegeben, „weil es nichts Neues zu sagen gibt“, wie Fiedler erläuterte. Insbesondere ärgert ihn der Schlusssatz des Briefes, er zitiert ihn wie folgt: „So bin ich nun gespannt, auf welchem Wege wir nun vor vollendete Tatsachen gestellt werden.“

Darin enthalten ist der Vorwurf, die Stadtverwaltung entscheide hinter verschlossenen Türen. Ein Indiz dafür vermuten Vertreter dieser These in einer nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats Ende November. „Diese Sitzung gab es“, räumt Fiedler ein. Konspirativen Inhalts indes sei sie nicht gewesen. Es ging lediglich darum, den Stadträten eben jene Informationen weiterzugeben, die mit den Beteiligten bereits im Juli besprochen wurden.

Entschieden wurde gar nichts, zudem, so Fiedler, ist es aus seiner Sicht durchaus legitim, die gewählten Vertreter der Stadt in diese Vorgänge einzuweihen, zumal sie es sind, die eine Entscheidung treffen werden. Allerdings in öffentlicher Sitzung und nach diversen Diskussionen sowie Veranstaltungen, in denen auch die Einwohner aus Glems und Neuhausen zu Wort kommen können. „So wird das seit elf Jahren in dieser Stadt gehandhabt“, sagt Fiedler und bezieht sich auf ein Ausmaß an Bürgerbeteiligung, wie sie in kaum einer anderen Kommune gelebt wird. Das weitere Vorgehen: Am 9. Januar gibt es eine Inforunde mit Vertretern der Initiative und des Elternbeirats. Am 21. Januar treffen sich die Ortsvorsteher aus Glems und Neuhausen samt Stellvertretern mit der Schulleitung und der Stadtverwaltung. Eine öffentliche Infoveranstaltung in Glems ist auf den 29. Januar terminiert. Die Ortschaftsräte Neuhausen und Glems erarbeiten am 3. respektive 30. März eine Empfehlung für den Gemeinderat. Der berät Anfang April. Zu welchem Entschluss das Gremium gelangt, ist bislang noch völlig offen.

Freilich gibt es in Metzingen noch andere schulische Baustellen. Susanne Bernauer (Grüne) sprach eine davon an. Es handelt sich um Schüler, die in der Realschule in den Klassen 5 und 6 auf so genanntem „grundlegenden“ Niveau beschult werden. Diese Schüler werden in der Realschule frühzeitig auf den Hauptschulabschluss vorbereitet, den sie freilich auch in der Haupt- und Werkrealschule erreichen könnten. Bernhard Mohr (FDP) sieht darin eine systematische Abwicklung dieser Schulart. „Wir sollten uns für den Erhalt der beiden Schularten einsetzen“, empfahl Mohr. Also Haupt- und Werkrealschule hier, Realschule dort: „Das könnte für Metzingen ein Alleinstellungsmerkmal sein.“