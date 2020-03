Genau genommen ist die seit 1707 bestehende Einrichtung seit der Schulreform in den 1970er Jahren eine Außenstelle der Neuhäuser Uhlandschule. Deshalb gibt nach den Glemser Räten auch der Ortschaftsrat Neuhausen noch seine Empfehlung darüber ab, bevor der Metzinger Gemeinderat dann endgültig entscheidet.

2020/21 die Aufhebung des Grundschulstandorts Glems?

Der Beschlussantrag des Geschäftsbereichs Bildung, Kultur, Soziales der Stadt Metzingen legt beiden Gremien nahe, die Stadtverwaltung damit zu beauftragen, dass sie beim Regierungspräsidium Tübingen zum Schuljahr 2020/21 die Aufhebung des Grundschulstandorts Glems beantragt. Nach dem laufenden Schuljahr wäre also Schluss mit Unterricht in dem nun exakt 1114 Einwohner zählenden Dorf, das seit 1975 nicht mehr unabhängig ist, sondern ein Teil der Stadt Metzingen.

Beschlussvorschlag einstimmig abgelehnt

Die sieben Ortschaftsräte und Ortsvorsteher Andreas Seiz haben den Beschlussvorschlag jedoch einstimmig abgelehnt beziehungsweise darüber gar nicht erst abgestimmt, sondern stattdessen über einen erweiterten Antrag, dem zufolge die Entscheidung um mindestens ein Jahr vertagt werden und derweil nach Rücksprache mit der örtlichen Elterninitiative eine Wunschliste an die Verwaltung formuliert werden soll, was in jener Zeit noch abzuklären und zu erörtern wäre - mit dem Ziel den Standort zu erhalten. Bis dahin soll die Schule geöffnet bleiben. Dies wurde einstimmig angenommen.