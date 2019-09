Meeresrauschen, Strand und Sonnenschein: So hatte es sich der Bad Uracher Jürgen Vieweg auf der Insel Rügen im Strandkorb bequem gemacht. Ganz Lokalpatriot, hisste er nicht nur die Urach-Fahne, sondern ließ sich mit einem Blick in die SÜDWEST PRESSE auch über Ereignisse in seiner Heimat auf dem Laufenden halten. Er schreibt: „Mit Kaffee liest sich die SWP am Besten.“

Das könnte dich auch interessieren: