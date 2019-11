Es war eine millionenschwere Tagesordnung, über deren Punkte der Gemeinderat Hülben am Dienstag abzustimmen hatte. So gehaltvoll der Inhalt, so kurz fiel die Diskussion aus. Schließlich hatte es vergangene Woche bereits eine Bürgerinformationsveranstaltung zu den Themen Gesundheits- und Präventionszentrum sowie Kinderhaus gegeben, in der die Bürger umfassend über die Projekte informiert wurden. Beide Vorhaben gehören untrennbar zusammen, da das Gesundheitszentrum in der Ortsmitte am Standort des aktuellen, mittlerweile zu kleinen Kindergartens entstehen soll. Das neue Kinderhaus wird am Ortsrand im Gebiet „Dürrlau Nord II“ gebaut.

Sieben Millionen fürs Kinderhaus

Dies wird ein zweigeschossiger Bau, in dem acht Gruppen Platz finden werden. Momentan belaufen sich die Schätzungen der Kosten „auf rund sieben Millionen Euro“, wie Bürgermeister Siegmund Ganser sagte. Zuschüsse dafür gibt es keine, „leider lässt der Bund die Kommunen beim Thema Kinderbetreuung im Stich“, ergänzte Ganser.

Am Standort scheiden sich in Hülben noch die Geister. „Fatal wäre es, wenn wir außerhalb den Kindergarten bauen und das Pflegezentrum im Ort aus finanziellen Gründen nicht zustande käme“, merkte Gemeinderat Traugott Kraiser an.

Da konnte der Bürgermeister allerdings weitestgehend beruhigen. Das Präventionszentrum werde komplett von einem Investor geplant, gebaut und zunächst auch betrieben. „Die Planungen hierfür sind weit vorangeschritten“, sagte Ganser. Lediglich das benachbarte Gesundheitszentrum sei Sache der Gemeinde, hierfür rechnet er mit Zuschüssen des Sozialministeriums.

Bebauungsplan und Abriss beschlossen

In der Sitzung wurden anschließend gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Der Bebauungsplan für das Gebiet, auf dem der Kindergarten entsteht, wurde auf den Weg gebracht, sowie der Abriss des alten Kindergartens beschlossen. Dieser soll nach Möglichkeit erst erfolgen, wenn der Neubau fertig ist. Ein vorübergehender Umzug des Kindergartens in Container soll vermieden werden. Ob das klappt, muss die weitere Planung zeigen, die nun mit Eile vorangetrieben wird.

Mensa-Standort noch offen

In diesem Zuge wird auch noch ein weiterer Punkt besprochen, der nach der Bürger-Informationsveranstaltung aufkam. Im neuen Kinderhaus soll eine Mensa integriert werden, in der für alle Kinder gekocht wird und von wo aus das Essen dann an die Schulkinder geliefert wird. Das derzeitige Team der Schulmensa würde es aber wohl lieber sehen, wenn in der Schule gekocht würde und der Kindergarten die Essenslieferung bekommt. „Wir bilden dazu einen runden Tisch und werden eine Lösung finden“, versicherte Ganser.