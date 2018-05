Feier Großes Fest zur Einweihung

Metzingen / Nicole Wieden

Nach aufwendigen Umbauarbeiten am ältesten Gebäude der Stadt, lädt das Familienzentrum Pfleghof am Freitag, 18. Mai, ab 14 Uhr zur großen Eröffnungsfeier. In der Pfleghofstraße 41 werden in Zukunft mehrere soziale Einrichtungen und Vereine unterkommen. Die Sanierung wurde durch die Städtebauförderung des Landes Baden-Württemberg unterstützt.

Bei Kaffee, Kuchen und einem üppigen Angebot am türkischen Büfett kommen die Besucher zum Auftakt in den Genuss arabischer Flötenmusik. Die weitere musikalische Unterhaltung wird an diesem Tag vom Kinderchor „Boni kids“ und der Schülerband „Three“ des Gymnasiums übernommen.

Auf die Ansprachen zur Eröffnung um 15 Uhr folgt gegen 16 Uhr die erste Führung durch das Haus. Eine weitere Gelegenheit, mit dem verantwortlichen Architekten Jochen Klarmann ins Gespräch zu kommen, bietet sich um 18 Uhr bei einem zweiten Rundgang. Besucher, die sich gerne verzaubern lassen, kommen zur selben Zeit bei Comedy-Zauberei für Groß und Klein auf ihre Kosten. Ab 18.30 Uhr wird die Tanzgruppe „Dancemaschine“ des Jugendhauses ihr Können zeigen.

Für das leibliche Wohl ist bereits ab 17 Uhr mit einem weiteren Büfett gesorgt. Das offizielle Programm wird gegen 20 Uhr mit einer Entspannungsrunde im Raum der Stille sowie einem anschließenden musikalischen Beitrag vom Duo Linsenmayer enden. Damit der Tag unvergesslich bleibt, können sich die Gäste in der „Foboxy“ den ganzen Tag über verkleiden und für das Gästebuch fotografieren lassen.

Am Familienzentrum stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Eine Ausweichmöglichkeit besteht im unmittelbar benachbarten Parkhaus P0 in der Ulmer Straße 11 bis 13.