Heute Nacht gab es einen größeren Einsatz der Feuerwehr auf dem Gelände der Chemiefabrik Sika in Bad Urach. Die Feuerwehr Bad Urach hat auf Facebook gepostet: „Seit circa 1 Uhr sind wir bei einer größeren Einsatzlage in einem Uracher Industriebetrieb. Unterstützt werden wir von der Feuerwehr Metzingen und vom DRK Bad Urach.“

Löschanlage setzt Kohlenstoffdioxid frei

Von der Uracher Feuerwehr gab es aktuell noch keine Infos zum Einsatz (Stand: 9 Uhr). Der Metzinger Kommandant Hartmut Holder berichtete auf Anfrage unserer Zeitung, dass im Untergeschoss des Chemie-Betriebes eine Kohlenstoffdioxid-Löschanlage ausgelöst hatte. Um kurz vor 1 Uhr wurde die Bad Uracher Feuerwehr alarmiert, um kurz nach 1 Uhr rückten auch die Metzinger an. Mehrere hundert Kilogramm CO 2 wurden durch die Löschanlage freigesetzt, berichtete Holder. Das Untergeschoss konnte daraufhin nicht mehr betreten werden: Denn in dieser hohen Konzentration kann das Gas für Menschen tödlich sein.

Betroffene Firma äußert sich noch nicht

Die Feuerwehr Bad Urach verschaffte sich mit Atemschutz einen ersten Zugang zum Keller, die Metzinger Kollegen waren dann mehrere Stunden lang mit dem Absaugen des CO 2 beschäftigt, berichtete Holder weiter. Die Firma Sika wollte sich noch nicht zum Vorfall äußern.

