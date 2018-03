St. Johann Großbrand forderte die Wehr

St. Johann / Alexander Thomys

Als Kommandant Ewald Höh am Ende der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann von Bürgermeister Florian Bauer zum Hauptbrandmeister befördert wurde, hatte Höh den größten Einsatz seiner Feuerwehrkarriere schon hinter sich: Der Großbrand auf dem Gestütshof St. Johann, dem im vergangenen Jahr ein historischer Kornspeicher zum Opfer gefallen war. Ein Einsatz, der auch medial Kreise gezogen hat. „So schnell wird St. Johann wohl nicht mehr auf der Internetseite des Spiegels neben Donald Trump auftauchen“, sinnierte Bürgermeister Florian Bauer und war sich wohl selbst nicht sicher, ob das nun gut oder schlecht wäre.

Großbrand glimmt über Wochen

Für die 141 aktiven Feuerwehrleute der Abteilungen Bleichstetten, Gächingen, Lonsingen, Ohnastetten, Upfingen und Würtingen war es in jedem Fall der größte Einsatz des vergangenen Jahres. „Schon auf der Anfahrt war der Feuerschein weithin sichtbar, sodass ich sofort den Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Eningen nachgefordert habe“, erinnerte sich Höh an jenen 16. August. Im Laufe der Nacht kamen weitere Kräfte hinzu: Mit einer zweiten Drehleiter eilte die Freiwillige Feuerwehr Bad Urach zur Hilfe, aus Reutlingen der Wasserförderzug und weitere Spezialfahrzeuge, aus Münsingen ein Schlauchwagen.

Kreisbrandmeister Wolfram Auch, der in jener Nacht ebenfalls nach St. Johann geeilt war, attestierte den Feuerwehren „Hervorragendes geleistet“ zu haben. „Die nur sieben Meter zum Brandobjekt entfernte Reithalle ist unbeschadet geblieben, trotz einer unheimlichen Wärmestrahlung des verheerenden Feuers“, bilanzierte der Kreisbrandmeister.

Brandursache nicht zu ermitteln

Der Großbrand im Gestütshof hielt die Feuerwehr noch lange auf Trab: Mehrfach musste die Abteilung Würtingen zu Nachlöscharbeiten anrücken, weil sich die Gluthitze im Getreide hartnäckig hielt, die Brandermittler der Polizei ein Auseinanderziehen der Trümmer aber nicht erlaubte, um mögliche Beweise vor Zerstörung zu bewahren. Noch am 11. September wurde die St. Johanner Feuerwehr zu dem rauchenden Trümmerhaufen geschickt, als Notrufe die Leitstelle auf einen vermeintlich neuen Brand aufmerksam gemacht hatten.

Erhard Klingler, Leiter des Polizeireviers Münsingen, erinnerte in seinem Grußwort ebenfalls an den Großbrand im Gestütshof. „Obwohl wir uns Zeit gelassen haben und die Spezialisten des Landeskriminalamtes ermittelten, konnten wir die Brandursache nicht bestimmen“, bedauerte Klingler. Der Großbrand sei dennoch ein gutes Beispiel für die hervorragende Zusammenarbeit zwischen den Rettungsorganisationen, befand Klingler. So ließ die Polizei der Feuerwehr-Einsatzleitung etwa Informationen eines Polizeihubschraubers zukommen. „Jeder trägt bei, was er kann. Nur so kann es funktionieren“, so der Münsinger Kriminalhauptkommissar.

Der Großbrand im Gestütshof war freilich nicht der einzige Einsatz, den die ehrenamtlichen Feuerwehrleute aus der Kispelgemeinde im vergangenen Jahr zu bewältigen hatten: Insgesamt gab es 29 Einsätze, bei denen 1221 Arbeitsstunden zusammen kamen. So leistete die Wehr bei drei Verkehrsunfällen Hilfe, wobei ein mit Gas betriebenes Fahrzeug eine besondere Herausforderung darstellte, weil das Gas aus dem beschädigten Fahrzeug ausströmte. Vier weitere Brände, sechs Nottüröffnungen, bei einer davon konnten die Wehrleute eine Person nur noch Tod auffinden, sowie zwei Einsätze zusammen mit der Bergwacht stellten weitere bemerkenswerte Einsätze dar.

„Das ganze Einsatzspektrum der Feuerwehr war gefordert“, bilanzierte Höh. Insgesamt konnten sieben Personen von der Feuerwehr gerettet werden. Die sich auch für die Zukunft rüstet: So haben 14 Feuerwehrleute im vergangenen Jahr verschiedene Lehrgänge besucht, um künftig noch effektiver Hilfe leisten zu können.

Zehn neue Feuerwehrleute

In diesem Jahr kommen gleich zehn neue Feuerwehrleute hinzu, die bei einem Truppmann-Lehrgang, den die St. Johanner Wehr zusammen mit der Feuerwehr Eningen organisiert, ihre Grundausbildung absolvieren. Auch die Gemeinde leistet ihren Beitrag: Für die Abteilung Ohnastetten wurde ein neues, wasserführendes Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) bestellt; es soll 2019 ausgeliefert werden.

Feuerwehrkommandant Höh erinnerte gleich an die nächste Aufgabe der Gemeinde: Das Tanklöschfahrzeug TLF 8/18 ist mittlerweile 34 Jahre alt und soll durch ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug 10 mit Allradantrieb ersetzt werden. „Dann wären die Großfahrzeuge für acht bis zehn Jahre erledigt.“

20 Jahre Jugendfeuerwehr St. Johann wurden im Mai vergangenen Jahres ebenfalls gefeiert. Zugleich verjüngte sich die Nachwuchsabteilung deutlich: Mit 19 Kindern startete die Kinderfeuerwehr, in der nun schon die Jüngsten an das wichtige Ehrenamt bei der Feuerwehr herangeführt werden sollen – wenn auch zunächst sehr spielerisch. Weitere erwachsene Helfer wären bei der Kinderfeuerwehr aber dringend erwünscht, war auf der Versammlung zu hören. Wesentlich leichter tut sich da die Altersabteilung um Obmann Walter Ochs. Trotz eines Durchschnittsalters von stolzen 80 Jahren zeigte sich die Gruppe in ihrem Jahresbericht aktiv. Bei „Fleisch, Wurst und Wein beim Grillen“ genossen die Ruheständler die Kameradschaft der Feuerwehr.

Eines indes fehlt bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann weiterhin: Die erste aktive Feuerwehrfrau. Dies könnte sich aber nach dem Grundausbildungslehrgang erstmals ändern, so Höh.