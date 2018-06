Metzingen Großalarm für die Feuerwehren

Was ist mit der Öschhalle?

Nachdem drei Mal innerhalb weniger Tage, zuletzt gestern Abend, Wasser in die Öschhalle eingedrungen ist, haben sich die Experten auf die Suche nach möglichen Ursachen begeben. Glücklicherweise hat das Gewitter vom Sonntag keine größeren Schäden in der Halle hinterlassen, sagt Ulrich Neubrander vom städtischen Bauamt. Zu gestern Abend gibt es freilich noch keine genauen Erkenntnisse. Neubrander wundert sich freilich, wie es dem Wasser erneut gelingen konnte, ins Gebäude zu schwappen. Schließlich habe es in der Vergangenheit schon deutlich heftiger und länger geregnet, ohne dass es je Probleme mit der Öschhalle gab. Deshalb ließ die Stadt am Montag den Kanal genau unter die Lupe nehmen, vielleicht, sagt Neubrander, seien Wurzeln in die Rohre hineingewachsen, sodass das Wasser nicht mehr richtig abfließen könne. Um das Nass künftig besser von der Halle fernhalten zu können, soll es außerdem bauliche Veränderungen geben. Am Parkplatz vor der Öschhalle beispielsweise werden kleine Bodenwellen das Wasser in Zukunft vom Gebäude weglenken. Auch zusätzliche Entwässerungsrinnen können Entlastung bringen. Für den kurzfristigen Einsatz deponiert die Stadt nun Sandsäcke an der Sporthalle, die im Bedarfsfall schnell aufgestellt sind.

Deutlich mehr Schäden hat das Unwetter vom 1. Juni indessen an der Hallenbad-Turnhalle hinterlassen. Etwa drei bis vier Wochen muss hier ein Trocknungsgerät laufen. Deshalb können Schulen und Tischtennisspieler dort zunächst nur eingeschränkt trainieren. reg