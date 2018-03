Ehrung Grafenberger Musikverein ehrt Dirigenten

Grafenberg / Mara Sander

Die Grafenberger Musikanten haben sich mit einem sehr gut gespielten Frühjahrskonzert bei ihrem Dirigenten Walter Klaus, der sie seit 35 Jahren leitet, bedankt.

Außerdem hatten sich die Musiker eine Überraschung für ihren „Walli“ ausgedacht. Jeder Musiker hob bei der Ehrung ein Blatt mit einem Buchstaben in die Höhe, was den Satz „danke, Walli für 35 tolle Jahre mit dir als Dirigent“ ergab. Außerdem verglich Vorstandsmitglied Rainer Mayer diese Zeit mit einer Ehe, in der bei 35 Jahren die Leinenhochzeit (auch Leinwandhochzeit) gefeiert wird. Gutes Leinen sei reißfest und stehe für eine dauerhafte Bindung.

Als Beispiel dafür, dass nach 35 Jahren Ehe allerdings auch Teile der Aussteuer erneuert werden müssen, könnte symbolisch sein, dass gleich im Anschluss an die Ehrung ein Alphorn-Solo folgte, dem „neuen“ Trend-Instrument in der Blasmusikszene. Ursprünglich haben es Hirten auf den Almen verwendet, um sich mit anderen zu verständigen. Als moderne Hirten der Blasmusik brachten Walter Klaus und Rainer Mayer die Alphörner mit „Berühren“, der von Walter Klaus komponierten Ballade, zum Klingen und begeisterten damit das Publikum in der vollbesetzten Rienzbühlhalle.

Geehrt wurden: Selina Baisch und Jacqueline Ortolf, Tobias Ulbricht und Ronja Wolfram für zehnjährige aktive Tätigkeit sowie Stefanie Früh für 20 Jahre als aktive Musikerin. Alexander Früh und Andreas Fischer erhielten Auszeichnungen für zehn Jahre sowie Emil Wurster für seine 20-jährige Tätigkeit in der Vereinsarbeit.