Grabenstetten Grabenstetter Gewerbeschau als echtes Graswurzelprojekt

Das Gewerbegebiet „Rossgallenäcker“ wächst und gedeiht: In jüngster Vergangenheit haben einige Betriebe hier eine neue Heimat gefunden. Nun stellt sich das Gewerbegebiet in einer Gewerbeschau nahezu vollständig der Bevölkerung vor. © Foto: Alexander Thomys

Grabenstetten / Alexander Thomys

Wenn am Sonntag die erste Grabenstetter Gewerbeschau steigt, dann ist sie das Ergebnis eines echten Graswurzelprojektes: Weder ein Handels- und Gewerbeverein noch die Gemeinde haben die Schau organisiert, sondern die Grabenstetter Gewerbetreibenden selbst. Am Anfang stand ein geplanter „Tag der offenen Tür“ bei der Firma Biona, dann zog das Projekt seine Kreise. Ergebnis ist nun die erste Gewerbeschau in der Albgemeinde in diesem Jahrtausend, samt verkaufsoffenem Sonntag.

Viele Betriebsansiedlungen

„Wir haben bisher alle zwei oder drei Jahre einen Tag der offenen Tür veranstaltet“, erinnert sich Sonja Pelz an die Anfänge des Projektes. Die Geschäftsführerin und Inhaberin der Firma Biona wollte in diesem Jahr, nach dem Umzug des Unternehmens ins Gewerbegebiet „Rossgallenäcker“, wieder für einen Blick in ihren Betrieb werben. Schnell kam die Idee auf, einen solchen Tag der offenen Tür gemeinsam mit den anderen Gewerbetreibenden im Gewerbegebiet zu organisieren – schließlich haben sich in „Rossgallenäcker“ zuletzt einige Betriebe angesiedelt.

„Bis auf einen Betrieb entschlossen sich schnell alle Firmen, bei dieser Aktion mitzumachen“, erzählt Sonja Pelz. Zugleich entstand bei einem der Vorbereitungstreffen die Idee, auch die anderen Gewerbetreibenden aus Grabenstetten mit ins Boot zu holen. „Oder Firmen, deren Inhaber in Grabenstetten wohnen“, ergänzt Pelz. Die Resonanz war gewaltig: Insgesamt beteiligen sich nun 21 Betriebe an der Gewerbeschau, die aus der Idee eines Tages der offenen Tür entstanden ist.

Auch wenn die Betriebe inzwischen aus dem ganzen Ort kommen – abgehalten wird die Gewerbeschau ausschließlich im Gewerbegebiet „Rossgallenäcker“. Hierzu wird von der Gemeinde die Dieselstraße gesperrt, die bei gutem Wetter zum Flanieren zwischen den Betrieben einladen soll. Die im Gewerbegebiet heimischen Betriebe fungieren dabei auch als Gastgeber für die anderen Teilnehmer aus Grabenstetten und bieten diesen Präsentationsflächen an.

Die meisten Unternehmen haben zudem kulinarische Angebote und Spielgelegenheiten für Kinder organisiert. Mitunter auch thematisch passende: Bei der Mayer Holzbau GmbH etwa können Kinder eigene Vogelhäuschen bauen, bei Gartenbauer Gerd Lauxmann gibt es Gelegenheit, Blumentöpfe zu bemalen. Ein Mini-Golf-Parcours bei der Firma Aha-Systeme soll kleinen wie großen Gästen Unterhaltung bieten. „Ein Bauunternehmen bietet für Kinder sogar Baggerfahrten an“, freut sich Pelz über das breite Angebot. Für das Baggerfahren zeichnet sich die Baufirma Werner verantwortlich.

Ergänzt wird dieses durch einen gemeinsamen Bierwagen, der natürlich auch alkoholfreie Getränke ausschenken wird. Der Jugendclub Grabenstetten übernimmt die Betreuung des Getränkestandes, den die beteiligten Unternehmen zusammen finanzieren. Mit dabei ist auch der neue Jugendclub „Karra Grabenstetten“, der bei der Firma Holzbau Scheu die Bewirtung übernimmt. Im Einsatz wird auch die Freiwillige Feuerwehr Grabenstetten sein: Die aktiven Wehrleute als Parkplatzordner und auch die Jugendgruppe „Löschis“, die sich für das Einsammeln der Pfandflaschen verantwortlich zeichnen wird.

Bürgermeister Roland Deh zeigte sich „total begeistert“ von der selbstorganisierten Gewerbeschau. „Mich fasziniert, wie viele Betriebe da zusammenarbeiten. Die Schau wird zeigen, wie viele erstklassige Betriebe wir im Ort haben.“ Das fünf Hektar große Gewerbegebiet „Rossgallenäcker“ sei ohnehin eine Erfolgsgeschichte. „Ende des vergangenen Jahres haben wir das letzte freie Grundstück verkauft, im Herbst dürfte dort wieder gebaut werden“, freut sich Deh. Die Gewerbeschau am Sonntag, 22. April, findet von 11 bis 17 Uhr statt.