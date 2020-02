Nach dem Gottesdienst treten zum Diakoniesonntag in Neuhausen ganz besondere Gastgeber in Aktion: ein Team aus Spitzenköchen mit und ohne Behinderung, das demnächst zur Weltmeisterschaft antritt. Damit geht es am Sonntag, 9. Februar, im Spätschichtgottesdienst, mit dem auch in Neuhausen der Diako...