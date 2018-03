Riederich Gold, Silber und eine Bundesmedaille

Riederich / Anne Laaß

Ehemann, Vater, Versandleiter und Kommandant der Riedericher Feuerwehr: Harald Hacker beweist, dass all das zusammen machbar ist. Für den 55-Jährigen ist es keine Pflicht, sondern er strebt danach, anderen zu helfen. Kürzlich wurde er mit dem goldenen Ehrenzeichen für 40 Jahre im aktiven Dienst ausgezeichnet. Mit 15 entschied er sich für das Ehrenamt und ist ihm bis heute treu geblieben.

Wie sind Sie zur Feuerwehr gekommen?

Harald Hacker Das war 1977, in dem Jahr, in dem die Jugendfeuerwehr Riederich auf der Zsigmondy-Hütte gegründet wurde. Der damalige Bürgermeister Alfred Barner und Kommandant Richard Hacker entschieden, dass durch eine Jugendwehr der Feuerwehrnachwuchs auch selbst ausgebildet werden kann, das war am 10. Oktober 1977. In der Schule wurden wir dann gefragt, ob wir Lust hätten, uns in der Jugendfeuerwehr zu engagieren. Mein Interesse war geweckt, und auch meine Eltern standen hinter der Entscheidung.

Gab es damals schon Mädchen in der Jugendfeuerwehr?

Nein. Erst in den 1990er Jahren kamen die Mädchen hier in Riederich zur Freiwilligen Feuerwehr. Unter den Aktiven gibt es momentan drei Feuerwehrfrauen. Aber unter den 13 Mitgliedern der Jugendwehr gibt es zurzeit keine Mädchen.

Warum sind Sie so lange bei der Feuerwehr geblieben?

Das hat viele Gründe. Zum einen ist da der Gemeinschaftssinn, die Freude am Ehrenamt und der Wunsch, anderen Menschen zu helfen. Wenn man zum Einsatz gerufen wird, versucht man das Bestmögliche rauszuholen. Hinzu kommt die stetige Veränderung der Technik. Ich bin noch an den alten Fahrzeugen ausgebildet worden. Zu der damaligen Ausstattung der Wehr gehörte ein Opel Blitz und ein TLF 16/25. Das haben wir verkauft und erst kürzlich in Griechenland wiedergefunden. Solche Fahrzeuge stecken voller Erinnerungen. Wir hätten es gern zurückgekauft, aber es überstieg unser Budget.

Was ist der größte Unterschied?

Die ganze Technik fährt heute mit. Und genau die muss beherrscht werden, um sie für den Ernstfall sofort nutzen zu können, schließlich zählt jede Minute. Um das zu gewährleisten, gehören nicht nur Übungen dazu, sondern auch Lehrgänge und Dienstabende. Außerdem ist die Feuerwehr in einige Einheiten eingeteilt, wie Absturzsicherung, Führungsgruppe, Atemschutz, Maschinisten und Sanitäter. Aber auch die Ausbildungen zum Gruppen- und Zugführer können abgehalten werden. All das sind allerdings zusätzliche Aus- und Weiterbildungen. Montags finden immer im Wechsel mit der Jugend- und aktiven Wehr Übungen statt.

Haben Sie in 40 Jahren schon negative Erfahrungen gemacht?

Nein. Ich lebe meinen Job als Feuerwehrkommandant. Selbstverständlich gibt es Einsätze, die schwer sind, aber das bringt die Arbeit bei der Feuerwehr mit sich.

Wie gehen Sie mit solchen Einsätzen um?

Heftige Einsätze betrachtet man im Nachhinein immer nochmal. Beispielsweise hinterfragt man sich selbst und überlegt, was man hätte besser machen können. Bei Einsätzen mit Todesfolge werden die Feuerwehrkameraden, wenn das nötig ist, auch durch einen Seelsorger unterstützt. Wir lassen niemanden mit seinen Ängsten und Nöten allein. Das fängt schon auf dem Weg zu einem heftigen Einsatz an. Es wird gefragt, ob es sich jeder zutraut, sollte das mal nicht der Fall sein, werden die Aufgaben getauscht.

Verändern einen solche Einsätze? Wie gehen Sie mit dem Druck um?

Im dem Moment hakt man alles ab, weil man dem Menschen, der verletzt ist, einfach helfen möchte. Der Druck fällt allerdings erst von einem ab, wenn die Person bei einem Unfall befreit wurde und vom Rettungsdienst abtransportiert wird. An den Funkmeldeempfänger in der Hosentasche und die damit verbundene ständige Bereitschaft gewöhnt man sich aber. Wenn der Alarm losgeht, ist man bereit zum Einsatz. Ein Unterschied zwischen den großen Feuerwehren und uns als Freiwillige sind die Einsatzzahlen. Manchmal werden wir drei oder vier Mal pro Monat alarmiert, und dann kann es sein, dass wir einen Monat lang keinen Einsatz fahren.

Wie bringen Sie Familie, Beruf und das Ehrenamt unter einen Hut?

Also, ich bin seit 2001 Kommandant, davor war ich fünf Jahre lang Stellvertreter. Die Arbeit war allerdings noch nicht so zeitintensiv wie heute. Um das Ehrenamt richtig zu betreiben, sitze ich jeden Abend am Computer, bearbeite Mails vom Kreisbrandmeister, dem Landesfeuerwehrverband und auch von der Gemeindeverwaltung. Das ist machbar, wenn man einen Arbeitgeber hat, der mitzieht. Schließlich gibt es Einsätze und auch mal Termine, die man am Tag wahrnehmen muss. Bislang hat das aber immer geklappt. Inwieweit sich das Arbeitspensum eines Kommandanten in der Zukunft verändern wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Was die Familie betrifft, ist die Antwort einfach: Wenn sie nicht dahinter stehen würde, würde es nicht funktionieren.

Sie haben es angesprochen: Was hat sich denn geändert, seit Sie Feuerwehrkommandant sind?

Die ganze Schreibarbeit ist aufwendiger geworden. Es kommen viele Sachen von der Kreisbrandmeisterstelle und vom Landesfeuerwehrverband. Außerdem, und das ist selbstverständlich für mich, möchte ich als Kommandant für alle Abteilungen ein Ansprechpartner sein und die Veranstaltungen besuchen.

Wie sieht eigentlich die Laufbahn eines Feuerwehrkommandanten aus?

1977 bin ich wie gesagt zur Jugendfeuerwehr gekommen, dort war ich in verschiedenen Ämtern aktiv, als Gruppenleiter, Kassierer und Schriftführer. Mit dem Wechsel in die aktive Wehr, 1980, bin ich stellvertretender Jugendfeuerwehrwart gewesen. 1996 kam dann der damalige Kommandant Rolf Weber auf mich zu und fragte, ob ich als sein Stellvertreter kandidieren würde. Ich habe Ja gesagt und wurde in der Hauptversammlung gewählt. Als Weber 2001 sein Amt abgab, bin ich Kommandant der Riedericher Feuerwehr geworden.

Sie haben in der jüngsten Versammlung angedeutet, nochmals für das Amt zu kandidieren. Warum?

Ich habe gesagt, dass ich es nochmal machen würde. Aber zunächst bin ich noch für drei Jahre gewählt. Sollte sich in dieser Zeit kein Nachfolger melden, werde ich gern noch weitere fünf Jahre Kommandant sein. Aber dann ist wirklich Schluss. Wenn auch nicht mit dem Ehrenamt, ich wechsele dann in die Alterswehr.

Gebe es denn ein Amt, das Sie gern nochmal übernehmen würden?

Die Arbeit mit den Jugendlichen hat mir persönlich immer viel Spaß gemacht, es ist einfach ein spannendes Thema, den Nachwuchs auszubilden. Aber ehrlich gesagt, hat mich das Amt des Kommandanten immer gereizt.

Sie haben die Auszeichnung für 40 Jahre im aktiven Dienst erhalten. Sind Sie stolz darauf?

Ich bin stolz, seit 40 Jahren aktiv im Dienst zu sein und habe mich selbstverständlich auch über die Auszeichnung gefreut. Das Ehrenzeichen in Gold und auch das in Silber erhält man nicht alle Tage. Ebenso bin auf alle erreichten Leistungsabzeichen stolz. Besonders wichtig ist mir zudem, dass die Feuerwehrmannschaft 2015 mit der Einsatzmedaille „Fluthilfe“ des Bundes ausgezeichnet wurde. Wir haben die Medaille bei der Kreisfeuerwehrstelle beantragt und bekommen. 2013, als das Hochwasser war, sind wir vier Tage im Dauereinsatz gewesen. Die Erms trat an verschiedenen Stellen über das Ufer. Unterstützung hatten wir damals von den Kollegen aus Grafenberg. Was die Anzahl der Einsätze betraf, war es ein Rekordjahr. Durch den Hagel sind wir zu 625 Einsätzen gefahren. Die Übergabe der Bundesmedaillen wurde dann feierlich in unserer Fahrzeughalle abgehalten.

Wie gut funktioniert die Zusammenarbeit mit der Gemeinde?

Es gibt viele Projekte seitens der Freiwilligen Feuerwehr, und die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat läuft heute genauso gut wie früher.