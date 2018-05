Metzingen Götterfraß in Eigenproduktion

Metzingen / Nicole Wieden

Schenkt man den alten Griechen Glauben, so soll sich der olympische Götterfraß aus zwei Ingredienzen zusammensetzen: aus Nektar und Ambrosia. Durch den Verzehr erlangen die Götter ihre Unsterblichkeit. Was nun die Ambrosia anbelangt, so lässt sich nur spekulieren. Beim Nektar aber, da sind sich einige Imker des Metzinger Vereins sicher, liegen die Götter goldrichtig: „Einige unserer Alt-Imker schwören auf das Gelée Royale. Und die sind mit über 80 noch richtig fit,“ versichert die zweite Vorsitzende des Vereins, Angelika Buck.

Streng genommen handelt es sich bei diesem Gelée nicht um Nektar, sondern um den Futtersaft, mit dem die Honigbienen ihre Königinnen aufziehen. Neben Wachs, dem antiseptisch wirkenden Propolis und natürlich dem Honig ist das Gélee also ein weiteres erstaunliches Produkt der fleißigen Tierchen.

Ein ordentlicher Image-Schub

Dank ihrer Nützlichkeit für den Menschen hat die Biene im Vergleich zu vielen anderen Insekten, die ebenfalls vom weltweiten Artensterben betroffen sind, in den vergangenen Jahren einen ordentlichen Image-Schub erfahren. Ja, die Biene ist mittlerweile so begehrt, dass sie zum Gegenstand von Diebstählen geworden ist: Erst im letzten Monat hat ein regionaler Imker am Waldrand beim Wippberg seine zwölf Völker aufgestellt, die nun spurlos verschwunden sind. „Das muss ein anderer Imker gewesen sein. Jemand, der sich mit Bienen auskennt,“ bemerkt Buck betreten.

Die zunehmende Popularität der Biene hat der Imkerverein in den vergangenen acht Jahren anhand seiner Mitgliederzahlen beobachten können. Von sechzig auf stolze 210 Mitglieder, die sich derzeit um 1300 Bienenvölker kümmern, ist er in dieser Zeit gewachsen.

Aufgeholt haben dabei die Frauen, die mittlerweile vierzig Prozent der Mitglieder ausmachen: „Wir haben zum Beispiel einige Städterinnen dabei, die das Hobby in der Natur als Ausgleich nutzen,“ erzählt Buck und lässt dabei den Blick über die satte Naturwiese an der Buchhalde schweifen. Seit 2011 befindet sich dort der Lehrbienenstand, der von der Schulungsleitung und den Imkerschülern betreut wird.

Aus Erfahrung weiß Angelika Buck allerdings, dass die Imkerei in ihrem Aufwand gerne unterschätzt wird: „Viele glauben, man setzt die Bienen in ihre Beute, lässt sie sammeln und erntet am Ende den Honig.“ Darin besteht aber schon der erste Kardinalfehler vieler Anfänger: „Die gucken sich ihre Bienen zu Tode an und öffnen die Beute viel zu häufig.“

Wer sich ernsthaft als Imker versuchen möchte, muss sich auf viel Arbeit gefasst machen. In sich haben es vor allem die Monate zwischen April und Juli, wenn die Brutaktivität steigt.

Größte Aufmerksamkeit ist geboten, um die Entstehung einer Jungkönigin zu verhindern: „Ansonsten weicht die alte Königin der neuen und sie verlieren einen Teil ihren Bestandes,“ erklärt Buck. Aus diesem Grund müssen die Weiselzellen, in denen sich die Jungköniginnen entwickeln, konsequent herausgebrochen werden: „Da können Sie als Imker nicht einfach in den Urlaub fahren.“

Zur selben Zeit befinden sich die Bienen in der Sammelphase. Für Angelika Buck bedeutet das eine Fahrt zu den Kastanienwäldern. Ob sich ihre Tiere tatsächlich für die Bäume und nicht etwa für eine nahegelegene Wiese entscheiden, darauf hat die Imkerin allerdings nur bedingt Einfluss: „Die Kundschafterinnen berichten den Arbeiterinnen, wo sich eine gute Tracht befindet.“ Da der Radius sich zwischen zwei bis drei Kilometer bewegt, kann Buck bei der Standortwahl also strategisch vorgehen und damit die Chance auf den gewünschten Kastanienhonig erhöhen.

Für die Honigernte am Ende der Saison kann der Verein die benötigten Gerätschaften zur Verfügung stellen, sodass Neuimker nicht schon in ihren ersten Jahren mit den hohen Investitionskosten konfrontiert werden.

Ungefähr fünf Jahre braucht es nach Meinung Bucks, bis sich eine gewisse Routine und das nötige Gespür entwickelt haben. Ein Patentrezept für die korrekte Aufzucht und Pflege gibt es nämlich nicht, und auch innerhalb des Vereins herrschen deutliche Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der imkerlichen Praxis. Sogar auf Youtube könne man sich bereits weiterbilden. „Aber bei diesen Videos bin ich sehr skeptisch. Sie haben wesentlich mehr davon, wenn Sie Lehrgänge an der Uni Hohenheim oder bei uns durchlaufen.“

Um aber auf die Ernte zurückzukommen: Mit ihr ist die Arbeit noch lange nicht getan, denn es folgt die Fütterung mit Zuckersirup sowie eine jährliche Behandlung gegen die aggressive Varroamilbe. „Und dann erst kommt der Urlaub,“ lacht Angelika Buck.