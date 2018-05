Metzingen Glück, Dankbarkeit und Toleranz

Metzingen / Mara Sander

„Jung gefreit – nie gereut“, so beschreiben Ingeborg und Robert Kurz ihr Eheglück, das heute vor 50 Jahren mit der standesamtlichen Trauung begann. Morgen ist dann der noch wichtigere Tag, nicht allein wegen der kirchlichen Trauung, sondern weil dann der Ehemann Geburtstag hat. „Geburtstage werden bei uns immer gefeiert“, so die Ehefrau, die viele Metzinger unter ihrem Mädchennamen Begani kennen.

Kennen gelernt haben sich die beiden bei einem Filmabend im Turmzimmer der katholischen St. Bonifatiuskirche. Sie war mit ihrer Mutter dort und beachtete die Papierkügelchen, die der junge Mann ihr zuwarf, überhaupt nicht. Und sein Werben um ihre Gunst beim Tanzabend im Gemeindesaal nervte sie sogar etwas, weil sie am liebsten jeden Tanz mit einem anderen Mann getanzt hätte, er aber einen Tanz vorbestellte. „Mich hat das Tanzen interessiert, nicht die Männer, immer mit demselben Mann zu tanzen, fand ich langweilig“, lacht sie heute darüber.

Sie bevorzugte jedenfalls an jenem Abend einen anderen Tänzer mit der Folge, dass beide ein Jahr lang nicht miteinander sprachen. Am 1. Mai des nächsten Jahres brachte dann ein Maibaum, an der Dachrinne ihres Elternhauses angebunden, seine Gefühle zum Ausdruck. Nur wusste das junge Mädchen zunächst nicht von wem. Die Maiwanderung der Metzinger Kolpingfamilie am nächsten Tag brachte schlussendlich Klarheit, weil er sie nebenbei fragte, ob es wahr sei, dass ein Maibaum vor ihrer Haustür stand. „Ich hatte aber niemandem davon erzählt, also konnte nur er es gewesen sein“, erzählt sie lächelnd.

Das Fundament der glücklichen Ehe von Robert und Ingeborg Kurz ist vor allem der gemeinsame Glaube. „Auch Glück gehört dazu, ebenso wie Dankbarkeit und Toleranz“, sind sich beide einig. „Den anderen annehmen, wie er ist und nicht ändern wollen, wie man ihn gerne hätte“, geben sie ihre Erfahrung als Ehepaar gerne weiter.

Fünf Enkel gratulieren

„Alles, was geht“ machen sie jetzt im Ruhestand gemeinsam, wie beispielsweise Einkäufe mit dem Fahrrad erledigen, auf dem Gütle arbeiten oder Busreisen. Ingeborg Kurz schwimmt außerdem und singt seit 54 Jahren im Kirchenchor. Hobbys, die ihr Mann allerdings nicht mit ihr teilt. Dafür sind beide bei der Kolpingsfamilie aktiv, die eine wichtige Rolle im Leben des Paares einnimmt. Beispielsweise helfen sie mit, Maultaschen für die Lepra-Aktion zuzubereiten.

Gefeiert wird die goldene Hochzeit an diesem Samstag im engen Familien- und Freundeskreis mit den beiden Töchtern, den Schwiegersöhnen und fünf Enkeln. Den kirchlichen Segen gibt es erst im Oktober im Rahmen eines feierlichen Gottesdienst für alle Jubiläumsehepaare in der katholischen Kirche St. Bonifatius.