Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

Straßen sanieren, das Nahwärmenetz ausbauen, den Hochwasserschutz verbessern: Ortsvorsteher Andreas Seiz hat einige Projekte auf der Agenda.

Auf die Arbeit mit dem neuen Ortschaftsrat freue er sich unheimlich, gesteht Andreas Seiz. Das Gremium hat sich nach der Kommunalwahl Ende Mai deutlich verändert, drei neue Räte kamen hinzu. Besonders gefällt Seiz, dass die Wähler auch jüngeren Kandidaten die Chance gegeben haben, in den nächsten fünf Jahren über die Geschicke des Ortes mitzuentscheiden. Nun sitzen erfahrene Kämpen und Newcomer miteinander am Ratstisch, um gemeinsam die Weichen für die Zukunft ihres Dorfes zu stellen.

20 Jahre Arbeit als Ortsvorsteher

Auf die Ideen, Wünsche und Konzepte, die der Ortschaftsrat für seine kommende Amtszeit entwickelt, ist Andreas Seiz gespannt. Er selbst kann bei diesem Prozess seine ganze Erfahrung in die Waagschale werfen. Seit 1999 steht er als Ortsvorsteher an der Spitze des Gremiums, zwei Jahrzehnte, in denen das Dorf sein Gesicht verändert hat. Zahlreiche alte Häuser sind saniert worden oder Neubauten gewichen, junge Familien zogen ins Dorf, Glems ist auf mehr als 1000 Einwohner gewachsen.

Ein derart großes Projekt wie die Ortskernsanierung, die 2017 auslief, steht in der kommenden Amtszeit zwar nicht auf der Agenda des Ortschaftsrats. Gleichwohl könnte sich Glems darüber Gedanken machen, beim Land einen neuen Förderantrag einzureichen. Schließlich, sagt Andreas Seiz, gebe es Quartiere im Dorf, die bislang noch von keinem Sanierungsprogramm profitiert haben. Bedarf bestehe an manchen Ecken aber durchaus, betont er. Werden alte Häuser renoviert, verschönert das nicht allein das Ortsbild, es entsteht zugleich dringend benötigter Wohnraum.

Ein neues Baugebiet?

Ob Glems zu diesem Zweck auch ein neues Baugebiet erschließt, wird gleichfalls ein Thema für den Ortschaftsrat sein, sagt Andreas Seiz. In Frage käme dafür etwa das Gewann „Eiseleswiese“. Derzeit dominieren in diesem Gebiet allerdings schöne, alte Streuobstwiesen. Der Ortschaftsrat, sagt Seiz, müsse sich deshalb die Frage stellen, ob er dieses Idyll tatsächlich in Bauplätze umwandeln möchte oder doch lieber an einer anderen Stelle nach passenden Flächen Ausschau hält.

Auf der kommunalpolitischen Agenda bleibt gleichfalls das Glemser Nahwärmenetz, das sich um einen weiteren, dritten Teil vergrößern ließe. Ob die Einwohner Interesse an diesem Vorhaben besitzen, soll im nächsten und übernächsten Jahr ermittelt werden. Die neue Heizzentrale könnte in der Eninger Straße liegen, dort hat die Stadt bereits vorsorglich ein Grundstück erworben.

Dringend geboten sind zudem Sanierungsarbeiten an einigen Straßen im Ort, weiß Andreas Seiz. Vor allem „Im Baumgarten“ steht ein größeres Projekt an. Neue Kanal- und Wasserleitungsrohre sollen in den Boden, ebenso wie Stromkabel. Derzeit werden die Häuser in der Straße noch über Oberleitungen mit Elektrizität versorgt. Reparaturarbeiten, so Seiz, seien zudem in der Lech- und Uhlandstraße nötig.

Hochwasserschutz als brisantes Thema

Wieder nachdrücklich ins Bewusstsein gerufen hat sich vor wenigen Tagen das Thema „Hochwasser“. Wegen des heftigen Regens musste sogar die Straße zwischen Glems und Neuhausen kurzzeitig gesperrt werden. Eine Kommune allein könne das Problem zwar nicht lösen, betont Seiz. Allerdings gebe es sehr wohl Möglichkeiten, vorbeugend tätig zu werden, etwa indem die Feldwege kontinuierlich gepflegt und saniert werden. Hier gebe es in Glems noch Bedarf, da in einigen Bereichen seit 30 Jahren nicht viel passiert sei. Wenn eine Kommune ihr Feldwegenetz in Schuss halte, sagt Seiz, unterstütze sie damit zugleich den Streuobstbau. Schließlich sollen die Gütlesbesitzer auf ordentlichen Wegen zu ihren Grundstücken gelangen können. Glücklicherweise besitze Glems auch drei Schäfer, die mit ihren Herden ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Kulturlandschaft leisteten.

Potenzial nach oben

Im Blick behalten wird der neue Ortschaftsrat außerdem die Entwicklung des Kindergartens und der Schule, erklärt Andreas Seiz. Ebenfalls ein Thema ist das im Zuge der Ortskernsanierung entstandene Dorfgemeinschaftshaus. Das werde zwar gut angenommen, gleichwohl gebe es hier noch „Potenzial nach oben“. Ob deshalb die Benutzungsgebühren reduziert werden, könnte eine Frage sein, mit der sich der Ortschaftsrat in nächster Zeit zu befassen hat.

Das könnte dich auch interessieren.

Münsingen Fachgespräch in Ödenwaldstetten mit MdB Müller-Gemmeke zum Insektensterben Dieser Tage informierte sich Beate Müller-Gemmeke in Ödenwaldstetten über regionale Aktivitäten gegen das Insektensterben.