Die Glemser fürchten um ihre dörfliche Tradition und um die Geborgenheit, die ihnen ihr Heimatort bislang vermitteln konnte. Die Angst hat durchaus reale Gründe, wie Ortsvorsteher Andreas Seiz erläutert: „In Glems gab es mal einen Edeka, einen Rewe, ein Milchhäusle, eine Poststelle, einen Zahnarzt, einen Friseur, eine Kreissparkasse und eine Volksbank.“ Alle sind verschwunden. Und nun könnte das Dorf auch noch seine Grundschule verlieren, weil immer weniger Eltern ihre Kinder für den Unterricht anmelden. Gegen die drohende Schließung stemmt sich eine Elterninitiative, ebenso wie der Ortsvorsteher.

Am 2. und 3. März sollen nach derzeitigem Plan die Ortschaftsräte Glems und Neuhausen sowie am 5. März der Gemeinderat Metzingen über die Zukunft der Schule entscheiden. Um vor dem Beschluss allen Seiten die Chance zu geben, ihre Argumente vorzubringen, hatte die Stadt am Mittwoch zu einem Bürgerdialog in die Otto-Single-Halle geladen.

Emotionen schwingen mit

Der Einladung sind etwa 200 Bürger gefolgt. Moderiert wurde der Abend von Frank Ulmer, der die Besucher eindringlich darum bat, sachlich zu bleiben. Emotionen schwangen freilich in etlichen Wortmeldungen aus dem Publikum mit, ebenso wie in einigen Statements des Oberbürgermeisters. Dr. Ulrich Fiedler betonte, ihm sei bewusst, dass es nicht alleine um die Frage gehe, was mit der Schule passiere, sondern auch darum, in welche Richtung sich Glems entwickeln solle.

Fiedler erinnerte an zahlreiche Projekte, etwa die Ortskernsanierung, das Nahwärmenetz und den Kunstrasenplatz, die in Glems in den vergangenen Jahren realisiert worden sind: Dies zeige, dass der Ort nicht vergessen werde. Nachdrücklich wehrte sich Fiedler gegen den mehrfach erhobenen Vorwurf aus dem Publikum, die Schließung sei bereits beschlossen. „Wir ringen seit Monaten um die beste Lösung“, betonte der OB. Alle Argumente würden solide und seriös abgewogen.

Es geht nicht ums Geld

Bei der Debatte um die Zukunft der Schule gehe es nicht ums Geld und nicht um Effizienz, sondern darum, allen Kindern die bestmögliche Bildung angedeihen zu lassen. „Den Kindern gegenüber haben wir eine Verantwortung, der wir gerecht werden müssen.“

In den vergangenen Jahrzehnten, so Fiedler, sei in Glems hervorragende Bildungsarbeit geleistet worden, nun wirkten sich allerdings gesellschaftliche Trends auf den Metzinger Stadtteil aus. Dazu gehöre etwa die veränderte Rolle der Kindertagesstätten. Heute benötigten viele Familien eine Ganztagesbetreuung, wie sie in Neuhausen und in der Kernstadt geboten werde. Mitunter besuchen die Kinder sechs Jahre lang gemeinsam eine Kita und wollen anschließend auch miteinander die Schulbank drücken.

Verändert hätten sich zudem das Anspruchsdenken und das Durchsetzungsvermögen der Eltern, wenn es um den Schulbesuch ihrer Kinder gehe. Mit Zwang sei jedenfalls wenig auszurichten, betonte der OB, der drei Optionen für die Zukunft der Glemser Schule sieht: Weitermachen wie bislang, die Schule schließen, oder ein Bildungsangebot schaffen, das Eltern dazu bringt, ihr Kind in Glems anzumelden.

Werde weitergearbeitet wie bisher, lasse sich eine altersgemischte Eingangsklasse allein aus Glemser Kindern bilden, erläuterte Fiedler. Für jahrgangshomogene Klassen wären dagegen immer Mädchen und Buben aus Neuhausen notwendig, um die Mindestzahl von 16 Schülern zu erreichen.

Nur eine Option

Für die Elterninitiative gibt es derzeit freilich nur eine Option: Die Schule soll erhalten werden, wie Peter Keinath und Markus Knobelspies am Mittwoch betonten. Um den Zuspruch zu erhöhen, solle die Attraktivität des Standortes Glems gesteigert werden, damit sich dort künftig wieder Neuhäuser anmelden. Für Glems, sagen die Eltern, spreche etwa das pädagogische Konzept der gemischten Eingangsklasse.

„Es ist toll, dass sich Schüler zwei Jahre lang gegenseitig befruchten“, findet Peter Keinath. Sollte sich jedoch herausstellen, dass Eltern die Erst- und Zweitklässler lieber getrennt unterrichtet sehen, sei die Initiative bereit, die Altersmischung aufzugeben.

Neue Kontakte wollen die Eltern zudem mit den Neuhäuser Kindergärten knüpfen. Dies biete die Möglichkeit, die Glemser Schule vorzustellen und für einen dortigen Unterrichtsbesuch zu werben.

Da die Stadt bis zum Jahr 2030 mit steigenden Schülerzahlen rechne, bestehe ohnehin die Chance, wieder mehr Mädchen und Jungen nach Glems zu holen. Auch deshalb sei jetzt der falsche Zeitpunkt, um eine endgültige Entscheidung zu treffen, betonen die Elternvertreter. Sie fordern vielmehr, einen Runden Tisch einzurichten, an dem Experten ein Konzept erarbeiten, das dabei hilft, die Glemser Schule wieder nach vorne zu bringen. Das Konzept zu erarbeiten werde etwa ein Jahr in Anspruch nehmen. Ebenfalls brauche es ausreichend Zeit, damit überprüft werden könne, ob die Ideen auch greifen.

Nur eine Lehrerin

Seit drei Jahren ist die Schülerzahl in Glems rückläufig, erläuterte Schulleiterin Ulrike Kuhn. Alle Bemühungen, Eltern vom pädagogischen Konzept zu überzeugen, seien bis dato fruchtlos geblieben: „Auch die Neuhäuser Eltern wollen, dass ihre Kinder einen kurzen Schulweg haben.“ Außerdem gebe es in Glems nur ein eingeschränktes Betreuungsangebot nach dem Unterricht. Es ende um 13.30 Uhr, in Neuhausen sei dagegen erst um 17 Uhr Schluss.

Im Augenblick wird die noch in Glems verbliebene Klasse von einer Lehrerin unterrichtet und beaufsichtigt. Eine Vertretung gebe es nicht. Falls die Lehrerin erkranke, sei die Lücke nur schwer zu schließen, da Lehrerstunden knapp seien. Wie sinnvoll es sei, eine Klasse ausschließlich von einem Lehrer betreuen zu lassen, müsse auch aus pädagogischer Sicht hinterfragt werden. Zweifel daran, sagt Kuhn, seien jedenfalls berechtigt.