Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Dienstag zu einer Gewässerverunreinigung der Erms zwischen Metzingen und Dettingen gekommen. Kurz nach 13 Uhr gingen die ersten Meldungen ein, dass sich Ölschlieren auf dem Fluss im Bereich der Hofbühlhalle in Metzingen-Neuhausen befinden. Daraufhin rückte die Feuerwehr aus und überprüfte den Bereich. Weiterhin wurde das Wehr in der Ermsstraße geschlossen. Anschließend begannen Kräfte von Feuerwehr und der Polizei die Erms flussaufwärts nach der Ursache abzusuchen. Kurz vor Dettingen, auf Höhe der Einmündung Vogelsang-/Metzinger Straße, entdeckten die Einsatzkräfte ein Rohr, aus dem eine geringe Menge ölhaltiger Flüssigkeit austrat. Zusammen mit einem Vertreter des Landratsamtes und dem Ortsbaumeister wurden mehrere Kontrollschächte der Rohrleitung überprüft. Es wurde jedoch kein Öl festgestellt. Eine oberirdische Verschmutzung konnte ausgeschlossen werden. Bislang konnte noch kein Verursacher festgestellt werden. Durch die Feuerwehr wurden zwei Ölsperren errichtet und das Öl auf der Wasseroberfläche mit schwimmbarem Ölbinder aufgesaugt und abgeschöpft. Das restliche Öl an der Rohraustrittstelle wurde mit einem Wassersack aufgefangen. Der Sachbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen.

Das könnte dich auch interessieren: