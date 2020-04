Heute vor fünfundsiebzig Jahren endete für die Uracher der Zweite Weltkrieg. Die historische Forschung hat die Vorgänge im Kleinen wie im Großen herausgearbeitet. Vor allem das 1971 erschienene Werk von Gerhard Junger „Schicksale 1945“, das das Kriegsgeschehen 1945 im Reutlinger Raum ausführlich darstellt und nicht zuletzt die beiden Bände zum Nationalsozialismus (2012) und zur Nachkriegszeit in Urach (2016) des Uracher Arbeitskreises Stadtgeschichte geben ein verlässliches Bild von den Geschehnissen im April 1945 vor Ort.

Als interessante, erschütternde und zugleich amüsante Beigabe zu den wissenschaftlichen Aufarbeitungen soll hier zum Jahrestag ein Text veröffentlicht sein, der den Zusammenbruch der NS-Ordnung, die Besetzung der Stadt und die Vorgänge danach beschreibt. Geschrieben hat ihn der Uracher Bürger Gustav Thumm in Briefform an Stadtarchivar Dr. Rudolf Eberling im Februar 1969. Der Inhalt des Briefes ist teilweise bekannt und auch schon zitiert worden. Allein der ganze Text noch nicht. Er fiel unlängst beim Ordnen der Dienstbibliothek des Uracher Stadtarchivs aus dem genannten Junger’schen Buch heraus. Gustav Thumm, der eigentlich Karl hieß, war eine Schlüsselfigur jener Ereignisse, die sich unmittelbar vor, während und nach dem „Umsturz“ vollzogen, wie die Zeitgenossen sagten. Sein Text gibt darüber lebhaft Auskunft und er benennt eine ganze Reihe von Akteuren, die hier in der gebotenen Kürze zunächst vorgestellt werden sollen.

Er selbst war Jahrgang 1889, gebürtiger Hesse aber Württemberger durch Abstammung, seit 1913 Uracher Bürger. Von Beruf war er selbständiger Mechanikermeister. Seit 1918 KPD-Mitglied, gehörte er dem Uracher Gemeinderat von 1923 bis 1933 für die Wählergruppe „Sozialer Aufbau“ an. Von 1946 bis 1971 war er wieder im Gremium. Er starb in Urach 1978. Ein wichtiger Partner für ihn war beim Kriegsende und danach Johannes Röcker. Er wurde 1882 in Urach geboren, lernte bei „Krumm & Magenwirth“ das Mechanikerhandwerk, war seit 1912 SPD-Mitglied und seit 1923 Mitinhaber einer Fabrik in Urach. Von diesem Jahr bis 1933 war auch er Gemeinderat. Beide blieben sich während der Diktatur verbunden und machten diese Verbindung 1945 fruchtbar. Auch Heinrich Bratz war ein wichtiger Akteur auf der lokalen Bühne. Politisch stand er auf der anderen Seite. Er war ein alter NSDAP-Parteigenosse, SA-Mitglied und seit 1935 Stellvertreter des Uracher Bürgermeisters. Der 1895 geborene Bratz war als Kaufmann in der Textilbranche tätig. Von Bürgermeister Friedrich Gerstenmaier ist im Brief nicht die Rede. Das muss nicht verwundern, denn er war als Reserveoffizier bei der Luftwaffe tätig. Bratz fungierte also während der gesamten Kriegszeit als Stadtvorstand. Gerstenmaier war somit in die Vorgänge um den 24. April nicht eingebunden. Er war von den Urachern 1921 und 1931 zum Stadtschultheiß gewählt worden, ab 1935 war er Bürgermeister auf Lebenszeit. Zu diesem Zeitpunkt war er auch in die NSDAP eingetreten. Weitere wichtige Akteure sind Otto Ilg und Dr. Kurt Port. Als am 3. April 1945 von zuständiger Wehrmachtsstelle ein Ortsbefehl zur Verteidigung Urachs erteilt worden war, wurde der Volkssturm mobilisiert und ein Stadt- oder Kampfkommandant eingesetzt. Dieser Mann war Otto Ilg, SS-Untersturmführer, ein Badener aus dem Kreis Lörrach. Er befehligte die Errichtung und Schließung von Sperren an den Uracher Talzugängen. Den Befehl über die Sperre an der „Steinernen Brücke“ an der Reichsstraße 28, das ist ungefähr die heutige „Hochhauskreuzung“, übertrug er dem 1896 in Berlin geborenen Reservehauptmann Dr. Kurt Port. Er war beim Cotta-Verlag, zog 1943 mit seiner Tätigkeit ins vermeintlich sichere Urach und geriet dort am 24. April 1945 in eine gefährliche Situation. Er hatte die dortige Sperre befehlswidrig geöffnet, war von Ilg dafür standrechtlich verurteilt worden und rettete sich wohl durch einen Schuss auf Ilg, der dadurch zu Tode kam. Spätere Aussagen von Dr. Port lassen diese Interpretation zu. Zuletzt muss noch René Collet vorgestellt werden. Er war französischer Kriegsgefangener in Urach, geboren wurde er 1910 in Lyon. Von den Amerikanern wurde er zum Repräsentanten der Militärregierung vor Ort eingesetzt.

Am 17. Februar 1969 schrieb Gustav Thumm an den Uracher Stadtarchivar Dr. Rudolf Eberling

Herr Dr. Eberling, Reutlingen.

Ich will Ihnen mitteilen, wie es damals zuging. Wir waren eingeteilt zum Volkssturm, 8 Tage vor der Besetzung wurden wir aufgeteilt, jeweils cirka 20 Mann, ein Trupp Grabenstetter Straße, Hülbener Steige, Hannersteige u.s.w. Ich selbst war in der Münsingerstr., wir hatten unser Wachtlokal in der Fabrik Leuze. Führer war Leutnant Fritz Ritter, den Oberbefehl hatte Bratz und der von der Armee eingestellte Stadtkommandant. Ein Tag vor der Besetzung sah ich, daß ein Divisionsstab, welcher im Büro Leuze sein Quartier hatte, Akten verbrannte u. auszog. Die K.P.D., deren Vorstand ich war, hatte es so organisiert, daß ich Verbindung zu allen Wachen hatte. Die Nachricht wurde durch Radfahrer allen Wachen, das heißt, meinen Genossen mitgeteilt. Mittags um 4 Uhr erklärte ich Ritter, ich haue ab, meine Aufgabe ist von jetzt in der Stadt. Ritter sagte mir, er könne mich nicht halten, aber die Verantwortung trage ich selbst. Ich ging zuerst in meine Wohnung u. holte meine 2 Pistolen, so daß ich in jeder Tasche meines Lodenmantels eine geladene Pistole trug.

In Urach bei Frank war noch ein General mit seinem Stab, der hatte solche Drohungen in den 8 Tagen von sich gegeben, daß er gefürchtet war. Ich musste herausfinden, wann der verschwindet. Endlich nach 3 Stunden bestiegen die Herrn ihre Wagen, fuhren aber nicht sofort ab, sondern durch die Pfählerstraße zur Turnhalle, die Fahrer trugen Kisten mit Flaschen heraus, da in der Stadt Gerüchte verbreitet waren, was alles in der Turnhalle sich befindet, ging in die Turnhalle hinein, der General empfing mit folgenden Worten, was willst Du vollgefressenes Schwein, Du hast Deiner Lebtag gefressen, gesoffen u. gevögelt, ich antwortete in Haltung, Exzellenz, ich möchte mir einige Flaschen holen, damit ich es so weitermachen kann. Er war sprachlos u. sagte zu mir, hole dir welche, ich nahm 2 Flaschen u. ging mit Verbeugung hinaus.

In der Höhe von der Bierhalle kamen die Wagen angerollt u. fuhren in Richtung Münsingen weiter. Es war zwischen 11 – 12 Uhr abends. Für mich waren 2 Entscheidungen die Frage, entweder die Turnhalle zu sprengen oder zu sorgen, daß sie so rasch wie möglich geleert wird. Morgens um 6 Uhr war keine einzige Flasche mehr vorhanden, es soll Familien gegeben haben, die über 100 Flaschen holten. Ich war heil froh, denn man könnte sich nicht vorstellen, was geschehen wäre, wenn danach Truppen gekommen wären u. sich vollgesoffen hätten. Meine Gewährsleute haben gut gearbeitet, alle Sperren waren beseitigt bis auf die steinerne Brücke, von dieser hatte ich keine Nachricht. Auf dem Weg dorthin in der Nähe Magura kamen mir einige Genossen entgegen u. sagten mir, daß die Sperre aufgehoben sei, da Stadt-Kommandant erschossen. Der Führer dieser Sperre war Hauptmann Port, auf den ein 100% Verlass war.

4 Wochen vorher hatten wir mit 20 zuverlässigen Genossen eine Geheimsitzung, ich vertrat die Ansicht, daß höchstens ein Genosse von uns in vorderster Front stehen dürfe, ich konnte nicht durchkommen, meine Freunde haben die einzelnen Posten aufgeteilt, ich konnte sie nicht überzeugen, daß Amerikaner, Engländer u. Franz. nichts mit uns gemein haben. Ich ging zu meinem väterlichen Freund Röcker, den ich als aufrichtigen Soz. kenne. Ich sagte ihm, er müsse den Posten als Bürgermeister übernehmen, damit ein Blutbad in unserer Stadt verhindert werde, nach längerem Zögern sagte er zu, unter der Bedingung, daß ich als seinen Stellvertreter mache. Ich übernahm Wohnung, Nahrung u. Heizung.

Unser und der Stadt Glück war, daß ein ehemaliger [frz.] Kriegsgefangener, Feldwebel Collet als Stadtkommandant eingesetzt wurde. Der hatte eine Uracherin als Freundin u. 3 seiner Besatzung haben Frauen aus Urach, welche ihnen nach Frankreich gefolgt sind. 3 Tage nach der Übernahme stellt sich heraus, daß kein Salz mehr in Urach war, also auf nach Heilbronn, obwohl mit franz. Ausweisen versehen, wurden wir immer wieder festgehalten u. verhört, die Brücken waren alle zerstört, so daß man Umwege fahren musste, abends 6 Uhr war Schluß. In Heilbronn angekommen stellte sich heraus, daß kein Salz mehr da war. Ich wußte, daß ein Schwager von Frau Marstaller Stadtpfleger in Heilbronn war, den suchten wir auf, und der begleitete uns auf ein beladenes Schiff, aus diesem durften wir Salz ausladen, es wurde in Säcke abgefüllt. Wir luden unseren Lastwagen hoch auf u. kamen endlich nach 3 ½ Tagen in Urach an.

Göppinger nahm die Verteilung vor, ich hatte 3 Nächte nicht geschlafen u. brauchte Ruhe. Jetzt kam die Not mit den Kartoffeln, da habe ich mir den Herrn Müller vom Lagerhaus geholt, der mußte mit, weit über Ulm hinaus bis über Kaufbeuren, mit Kartoffeln kamen wir in Urach an, wo einem die Kartoffeln aus den Händen genommen wurden. 6mal sind wir in die Kartoffeln gefahren. Leer sind wir nicht gekommen, aber allerhand Tricks wurden angewandt. Eine große Not war auch mit dem Schuhwerk, verlagert war in Urach Leder genug, aber wer sollte es holen, im Gasthaus Rössle war Leder in großen Mengen gelagert, aber an den Eingangstüren waren große Plakate angebracht, wer hineingeht wird erschossen, mit Stempeln und Unterschriften der Amerikaner. Das Leder war von einem großen Lederhändler von Stuttgart verlagert, er versuchte es mehrmals mit Hilfe der Franz. Das Leder zu erhalten, aber die haben auf Grund des Plakats es abgelehnt.

Nun kam er zu uns u. klagte sein Leid, im Beisein von Röcker erklärte ich ihm, wenn das Leder in Urach bleibt, hole ich es heraus, er war sofort einverstanden u. nannte den Preis pro Kilo. Da ich ja von Leder nichts verstehe, lies ich die Herrn Beck und Martin zu mir kommen u. besprach es mit ihnen, ich bestellte sämtliche Schuhmacher zwischen 12 – 1 Uhr zwischen Rössle u. Maucher, das Tor wurde verschlossen, das Leder gewogen, einzelne Schuhmacher haben bis zu 300 Kruppo genommen. Nach 8 Tagen kam der Händler, ich ging mit ihm mit der von Beck und Martin aufgestellten Liste, alle bezahlten bereitwillig u. der Händler ging mit allerhand Geld vom Terrain. 14 Tage später kam er wieder u. brachte mir eine wunderschöne Ledermappe, die ich heute noch besitze. Eine Zeitlang hatte ich Gewissensbisse u. eine gewisse Angst mit Bauchweh. Aber es kam nichts.

Die Konfirmation [1946] rückte heran, ich ging zu Dekan Fischer u. sagte Ihm: Sollen wir die Konfirmanden notdürftig vor den Altar treten lassen oder nach alter Sitte? Er war für das letztere, weil doch für Kinder ein neuer Lebensabschnitt anfängt. Ich setzte mich durch einen Zwischenmann, Karl Haug, Großschlächterei Stuttgart, mit Kornwestheim [Salamander!] in Verbindung, die Leute verzweifelten schon, weil wir abgesprochen hatten, Samstagmittags ½ 2Uhr kam Karl Haug u. brachte die Schuhe, 110 Paar in seinem Privatauto, mit dem er nicht angehalten wurde.

Meinem Freund Röcker rollten die Tränen von den Augen ab, [als] er die wunderschönen Halbschuhe in Reih und Glied stehen sah. Die Firma Eisenlohr lieferte Stoff für die Mädchenkleider, leider die Hälfte in Seide, die andere in Stoff, jedes Mädchen wollte ein Seidenes. Ich zog mich aus der Schlinge u. überließ die Verlosung den Geistlichen. Wieviel RM Holz wir dagegen liefern mussten, weiß ich nicht mehr genau.

Die Konfirmation ist ein Fest, da muss es auch dementsprechend zu essen geben, ich ließ als Tarnung auf dem Freibank aushauen, es war aber kein Schadenfleisch, jeder Konfirmand erhielt je nach Größe der Familie allerhand Fleisch u. 5 Pfund Mehl circa, das lieferte Kunstmühle. Die Buben hatten Anzüge aus bestem engl. Kammgarn. Urach war damals im Munde von ganz Südwürttemberg.

Eine große Sorge war auch das Brennmaterial, der Wald unterstand mehr oder weniger den Franz. Jede Familie musste ihr Holz selbst schlagen. Es waren aber soviel Frauen da, deren Männer noch im Felde oder Gefangenschaft waren. Ich organisierte meine Genossen, jeder musste 2 RM Holz machen. Sie erhielten ein Vesper, das war der Lohn. Die vorgeschriebene Menge habe ich nicht eingehalten, sonst hätte manche Frau frieren müssen trotz Wald. Als wir das 1. Kinderfest organisierten, meinten die Beamten, das sei unmöglich aber es war möglich, früher erhielten die Kinder nur einen Wecken, ich habe die Wurst eingeführt, sämtliche Preise gefochten, so daß es die Stadt so gut wie nichts gekostet hat.

Sehr geehrter Herr Dr. Eberling, dazwischen liegt natürlich noch viel, Ausgrabung u. Beerdigung des Stadtkommandanten Herholung von allem möglichen aus der amerik. Zone. Irreführung der franz. Besatzung, Protestkundgebung auf dem Marktplatz. Antreten sämtlicher Russen u. Polen in der Wirtschaftsbaracke, wo einer meine Rede übersetzen musste, von dort an haben sie mich als Kommissar betrachtet. Befreiung Ludwig Engelhard aus der Hand der Russen.Und die großen Geister, die den Franz. aus der Hand gefressen haben u. ihre Weiber darboten. Da könnte man heute noch speien. Ich und mein verstorbener Freund Röcker haben nach der Devise gehandelt: Man muß denen zeigen, daß man von anderem Holz ist.

Gruß G. Thumm

Meine Schreibe ist schlecht!