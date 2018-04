Metzingen Geringes Interesse an Bürgerinfo zur Seifenfabrik

Metzingen / Peter Kiedaisch

Wenn die Holy AG zusammen mit der Stadtverwaltung zu abendlichen Bürger­informationen einlädt, kommen schon mal 250 Besucher oder mehr. Im Herbst, als die Bebauung des G&V-Areals mit einer Art symbolischem Spatenstich begann, saßen die Gäste sogar in einem Festzelt bei Live-Musik und Party-Snacks. Und vor einem Jahr kamen bestimmt 250 Interessierte, als die finalen Pläne zur Entwicklung des ehemals industriell genutzten Geländes zwischen Stuttgarter Straße und Reutlinger Straße vorgestellt wurden. Am Montagabend ging es ebenfalls um alte Industrie, die in Metzingen neuer Architektur weicht. Nicht weichen muss, wie Metzingens Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler und der Vorstandsvorsitzende der Holy-AG, Wolfgang Bauer, unisono betonten. Dass in der Enzian-Seifenfabrik ein Stück Industriegeschichte verloren ging, lag weder am Drängen und Zerren der späteren Investorin, also der Holy AG, noch an fehlender Unterstützung der Stadt, als es darum ging, für die Seifenfabrik einen anderen Standort zu finden, wie Bauer und Fiedler am Montag den an der Entwicklung dieses Quartiers Interessierten erläuterten. Mehr waren nicht gekommen, weswegen die Verantwortlichen zunächst etwas ratlos in die Runde blickten.

Das bis vor etwa einem Jahr noch genutzte Areal mit seiner in Deutschland seltenen Voll-Seifensiederei ist städtebaulich auch deswegen interessant, weil es sich zwischen Mühlwiesenfriedhof, Ulmer Straße, Joop-Tower und Mühlwiesenkanal schmiegt und sich zu einem Scharnier entwickeln könnte mit Eingangscharakter, mit Wegebeziehungen zwischen Outletcity und Innenstadt und vor allem mit einer Architektur, die einen Teil der industriellen Erinnerung, etwa den Kaminschlot und das Backsteingebäude, erhält. Der Rest wird abgerissen, wie der mit der Planung beauftragte Architekt Giorgio Bottega erläuterte. Vor wenigen Wochen stellten er und der bei der Holy AG für die städtebauliche Entwicklung verantwortliche Marcus Reutter die Pläne im Gemeinderat ausführlich vor. Vielleicht war das ein Grund, warum sich so wenig Neugierige eingefunden hatten, denn darüber hat unsere Zeitung ausführlich berichtet.

Bottega entschuldigte sich fast dafür, die ineinander verschachtelten Gebäudeteile abreißen zu müssen. Freilich, sie haben Charme, wie er allen morbiden Gemäuern innewohnt. Doch allein die Begehung sei rustikal gewesen: „Das ist eher ein Abenteuer als nutzbare Fläche“, sagte Bottega, der mit seinem Büro als Sieger eines Architektenwettbewerbs hervorgegangen war.

Mit Uferpromenade

Drei Ecken werden besonders hervorgehoben: Der Joop-Tower, der bereits steht und so erhalten bleibt, aber durch einen Neubau ans entstehende Ensemble angedockt wird, der historische, backsteinerne Teil der alten Fabrik mit seinem hohen Schlot und vorne an der Ulmer Straße neben dem Friedhof ein fünfstöckiges Gebäude. Die Neubauten entlang der Ulmer Straße werden etwa fünf Meter von der Erms zurückgenommen, sodass Platz entsteht für einen etwa vier Meter breiten Weg, der auf Grund seiner Nähe zur Erms, die renaturiert werden soll, auch als Uferpromenade bezeichnet wird. Auf dem Areal werden auch Ladengeschäfte untergebracht. Allerdings kleinflächig. Kein Laden wird größer als 800 Quadratmeter sein, und in keinem wird es Textil, Schuhe, Leder oder Sportwaren geben. Das, so OB Fiedler, ist Teil des Kompromisses, den Metzingen mit den Nachbarkommunen Reutlingen und Tübingen im Nachgang eines Raumordnungsverfahrens geschlossen haben. Da darf also nicht rein, was für die Outletcity relevant wäre.

Fragen gab es angesichts der geringen Besucherzahl wenig, doch ein Herr interessierte sich für den zeitlichen Rahmen. Noch im dritten Quartal 2018 werde der Bebauungsplan stehen, antwortete Marcus Reutter. Mit dem Abbruch könne schon vorher begonnen werden, mit dem Neubau erst am Jahresende. Vor allem das alte Backsteingebäude wird zur statischen Herausforderung: „Wir müssen es auffangen, damit es nicht einstürzt“, erläuterte Reutter, der mit einer reinen Bauzeit von 18 Monaten rechnet. Ob der Friedhof einer höheren Lärmbelästigung ausgesetzt sei, wollte jemand wissen. Könne er sich nicht vorstellen, antwortete Fiedler, denn zur Friedhofsseite hin befänden sich hauptsächlich Wohnungen.