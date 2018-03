Neckartenzlingen Georg Adler im Gemeinderat verabschiedet

Neckartenzlingen / ps

Am Dienstagabend wurde Georg Adler aus dem Gemeinderat verabschiedet. Insgesamt saß er 33 Jahre lang für die CDU im Gremium. Er ist ausgeschieden, weil er Neckartenzlingen Richtung Pfullingen verlässt. In seiner langen Zeit der Zugehörigkeit hat Adler laut Bürgermeisterin Melanie Gollert vier Bürgermeister erlebt. Als Gemeinderat war Georg Adler an wichtigen Entscheidungen beteiligt. Viele freundliche Worte wurden gesprochen, wofür sich Georg Adler bedankte. „Dieser Gemeinderat“, sagte er, „wird immer mein Gemeinderat bleiben.“