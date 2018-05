Metzingen Genuss im Schaugarten

Metzingen / Peter Swoboda

Bei herrlichstem Bilderbuchwetter trafen sich gestern scharenweise Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer beim Obst- und Gartenbauverein Metzingen auf dessen Grundstück im Frauengrund. Bereits zum sechsten Mal hatte der Verein zum Streuobstwiesenfest geladen. Schon um die Mittagszeit waren beinahe alle Bierbänke unterm Zeltdach und neben dem Vereinshäuschen besetzt, was Johannes Jugel doch sehr erfreute.

Neben dem Verköstigen der Besucher ging es dem Vorsitzenden auch diesmal wieder darum, den Gästen das Naherholungsgebiet Frauengrund sowie die Belange des Natur- und Umweltschutzes nahezubringen. Aus diesem Grund gab es am Nachmittag Führungen durch den vereinseigenen Schaugarten und durch die Streuobstwiese. Im Vordergrund stand diesmal auch das Thema Bienen. „Eine junge Imkerin“, so Jugel, „wird demnächst bei uns ein Bienenvolk aufstellen. Mal sehen, was daraus wird.“

Die Reihe der Schnittunterweisungen, die der Obst- und Gartenbauverein vom Herbst bis zur Blüte regelmäßig für Jugendliche bis zu Fortgeschrittenen anbietet, sind abgeschlossen.

Wegen der geringen Obsternte auf Grund des Frostes im vergangenen Jahr wurde diesmal beim Streuobstwiesenfest kein Schnaps zum Kauf angeboten, keine Marmelade, kein Honig.

Das Umweltmobil konnte diesmal nicht engagiert werden, es stand gestern an anderer Stelle. Dafür war jedoch das Nabu-Mobil vor Ort. Hier bekamen die Besucher Informationen zu allen Themen, die dem Bund für Umwelt- und Naturschutz am Herzen liegt. Auch an Informationsbroschüren war kein Mangel.

Wer mal etwas anderes trinken wollte als üblich, der konnte sich an der Streuobstwiesen-Cocktailbar gütlich tun. Hier wurde den zahlreichen Besuchern des Festes die ganze Vielfalt der zahlreichen Streuobstwiesen schmackhaft gemacht.