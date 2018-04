Neuhausen Generalversammlung des Kleinkaliberschützenverein Neuhausen

Neuhausen / swp

Der KK-Schützenverein Neuhausen möchte seine Schießanlage sanieren. Das wurde während der kürzlich abgehaltenen Hauptversammlung beschlossen. Die Rechenschaftsberichte des Vorstandes, vorgetragen von Oberschützenmeister Thomas Enssle, des Schriftführers und des Schießleiters, Daniel Walz sowie des Schatzmeisters Roland Forster wurden von der Versammlung ohne Einwände angenommen. Bei den Berichten wurde auf die zahlreichen sportlichen Veranstaltungen, die entweder auf der Schießanlage des Vereins durchgeführt oder auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene bestritten wurden, eingegangen. Otto Bärmann, Ernst Leinweber und Klaus Wolf haben sogar mit gutem Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften mitgeschossen.

Aber auch die Kameradschaft kommt nicht zu kurz. Der Vereinsausflug nach Schiltach, die Fahrradausfahrt und die anderen Feste und Feiern werden den Teilnehmern noch lange in Erinnerung bleiben. Mit einer Fahnenabordnung nahm der Verein beim Umzug anlässlich des Landeschützentags in Reutlingen teil. In Vertretung der Ortsvorsteherin dankte Ortschaftsrat Klaus Rümmelin den Schützen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten im Verein und der Mitwirkung bei den gemeinschaftlichen Aktivitäten der Vereine in Neuhausen. Auch gratulierte er dem Verein zum 60-jährigen Bestehen.

Auch treue Mitglieder wurden an diesem Abend geehrt. Seit 60 Jahren sind Werner Harter, Günther Salzer, Ernst Salzer und Toni Michalak mit dabei. Seit 40 Jahren ist Oberschützenmeister Thomas Enssle nun Mitglied bei den KK-Schützen und bekamen daher die goldenen Ehrennadeln des Deutschen Schützenbundes und des Württembergischen Schützenverbands.

Jeweils einstimmig wurden Vorstandsmitglied Joachim Götz und Roland Forster, Schriftführer Daniel Walz, zweiter Schießleiter Langwaffe Martin Enssle, erster Schießleiter Kurzwaffe Kurt Klemmer, die Beisitzer Heinz Schmauder und Horst Jerchel sowie Kassenprüfer Dietmar Oßwald in ihren jeweiligen Ämtern bestätigt. Für den aus eigenen Wunsch ausscheidenden Platzwart Bernhard Stiefel wurde Werner Kehrer in den Ausschuss gewählt. Die Blenden beim KK-Stand sowie die Kugelfänge beim Kurzwaffenstand müssen dieses Jahr ersetzt, beziehungsweise renoviert werden. Die Bauarbeiten wurden ohne Einwände von der Versammlung genehmigt, ebenso wurde eine befristete Beitragserhöhung zur Finanzierung des Vorhabens beschlossen. Wegen dieser Bauarbeiten wird der Schießbetrieb am Mai dieses Jahres eingeschränkt werden. Deshalb muss auch das beliebte Vereinspokalschießen dieses Jahr ausfallen. Die Schützen hoffen auf viele Helfer aus den eigenen Reihen, aber auch auf Spenden aus der Bevölkerung. Die Schützen werden dieses Jahr einen Zweitages-Jubiläumsausflag nach Bamberg unternehmen. Bei der Neuhäuser Hockete und beim Festumzug des Kinder- und Heimatfestes in Metzingen wird auch mitgewirkt.