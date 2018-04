Bad Urach/St. Johann Gemeinsames Singen: Offenes Angebot am Kispel

Bad Urach/St. Johann / Alexander Thomys

Einfach zusammen singen: Das sollen die Bewohner der Kispelgemeinden, geht es nach den ortsansässigen Chorvereinen. Unter dem Motto „Der Kispel singt“ starten die Vereine jetzt ein gemeinsames, offenes Angebot, zu dem alle potenziellen Sängerinnen und Sänger zusammenkommen können, um unter der Anleitung von Gregor Dümmel, dem Upfinger Chorleiter, einfach drauflos zu singen.

Spontanität ist dabei nicht nur erlaubt, sondern eigentlich Programm. „Was gesungen wird, ist wirklich offen und hängt von den Teilnehmern ab. Auch wenn sich das vielleicht blöd anhört, aber wir starten ziellos“, erklärt Dümmel. Und er ergänzt: „Aber nicht planlos.“ Denn das neue Angebot, das am 26. April um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Upfingen starten wird, haben die Vereine nach gründlichen Überlegungen und Beobachtungen der gesellschaftlichen Entwicklungen auf die Beine gestellt.

Eberhard Wolf, ehemaliger Bürgermeister von St. Johann und aktueller Präsident des Chorverbandes Ludwig Uhland, erläuterte die Hintergründe. „Wir haben hier große und gute Chöre erlebt und begleitet“, sagte Wolf einleitend. „Aber wir mussten auch feststellen, dass das Singen in der Gesellschaft nicht mehr so verankert ist.“

Vor allem die aktiven Chöre schrumpfen, worauf die Vereine im Rahmen ihrer Möglichkeiten bereits reagiert haben: Der Gesangverein Frohsinn Upfingen etwa wandelte sich schon vor zwanzig Jahren von einem reinen Männerchor zu einem gemischten Chor, in Bleichstetten tragen die „Slide Rock Ladies“ den Sängerbund in die Zukunft.

Während sich nun die Zahl der aktiven Sänger, die sich in Vereinen organisieren und regelmäßig zu Proben und Auftritten treffen, langsam verringert, beobachteten die Gesangvereine auch einen neuen Trend: Projektchöre, die Verpflichtungen nur für kurze Zeit mit sich bringen, und offene Singangebote, wie etwa das „Singen unter der Linde“ in der Kurstadt oder im Tübinger „Sudhaus“ boomen geradezu. „Daran wollen wir anknüpfen“, erklärte Wolf. Denn es sei offensichtlich, dass viele Menschen das Bedürfnis hätten zu singen – im Verein aber für Arbeitsdienste und Feiern eingeteilt zu werden, lieber vermeiden möchten.

Ihnen wollen der Liederkranz Sirchingen, der Gesangverein Frohsinn Upfingen, der Sängerbund Bleichstetten, der Männergesangverein Liederkranz Ohnastetten und der Gesangverein Eintracht Lonsingen nun ein Angebot schaffen: Im schmucken Dorfgemeinschaftshaus in Upfingen wird am 26. April gestartet. Anschließend soll das offene Singen jeweils am ersten Donnerstag eines Monats ebendort stattfinden. Wie wichtig den Vereinen das Angebot ist, zeigen die Upfinger, die dafür einmal im Monat auf ihre eigene Chorprobe verzichten.

Mitsingen sollen natürlich nicht nur die Sänger der eigenen Vereine. Im Gegenteil: Einzig die Lust am Singen reicht zur Teilnahme aus. „Singen kann man auch lernen“, ist etwa Dieter Ott, Kassierer des Gesangvereins Upfingen, überzeugt. „In vielen Köpfen ist noch der Spruch ,Du kannst eh nicht singen’ verankert – aber das stimmt eben nicht. Jeder kann singen lernen.“ Auch Uta Seibold ermutigt Interessierte dazu, sich nicht von schlechten Erfahrungen abhalten zu lassen: „Das Vorsingen früher in der Schule war für viele schrecklich. Bei uns geht es aber um den Spaß am Singen.“ Und: Je mehr Sängerinnen und Sänger sich finden, desto leichter tun sich erfahrungsgemäß alle Neueinsteiger.

Positive Nebeneffekte erhoffen sich die Organisatoren des gemeinsamen Singens natürlich auch: Etwa das bessere Kennenlernen der aktiven Sänger über die Vereinsgrenze hinaus, das Vermitteln der positiven Erfahrungen beim gemeinsamen Singen an die junge Generation und natürlich auch, dass „vielleicht der ein oder andere auf den Geschmack kommt“, wie Uta Seibold erklärt. Denn schließlich können auch die aktiven Chöre Verstärkung vertragen.

So kann der Lonsinger Chor noch auf 25 Aktive verweisen, in Upfingen gibt es 22 Sängerinnen und Sänger. 17-köpfig gehen die „Slide Rock Ladies“ aus Bleichstetten an den Start, in Ohnastetten zählt der Männerchor 15 Aktive, außerdem gibt es einen langjährigen gemischten Projektchor. Je kleiner die Gruppe wird, desto mehr stimmliche Verantwortung liegt auf dem Einzelnen.

Trendwende einleiten

„Wenn einer aufhört, gehen dann oft auch andere“, hat Andrea Bauder, Vorsitzende des Liederkranzes Sirchingen, beobachtet. Eine solche negative Kettenreaktion wollen die Vereine unter allen Umständen vermeiden – auch „Der Kispel singt“ soll nun bei der Trendwende helfen.

Denn vom Singen sind die Vertreter der Chorvereine allemal überzeugt. „Die Singstunde ist für mich wie autogenes Training, danach fühle ich mich immer fit und erholt“, sagt etwa Uta Seibold. Ihr Wunsch: „Viele, die sonst nur unter der Dusche singen, sollen es bei unserem offenen Singen einmal in der Gruppe ausprobieren.“