Riederich Gemeinsame Gefahrenstoffübung

Riederich / Anne Laaß

Die Gefahrenstoffübung zeigt das Potential der Feuerwehren, aber auch kleine Mängel, die nun behoben werden können.

Es ist das erste Mal, dass die Feuerwehr Riederich mit dem Gefahrstoffzug Ermstal und dem DRK Ortsverein Metzingen probt. Mit gespannten Blicken verfolgen viele Riedericher das Eintreffen der Fahrzeuge, die mit ihren blauen Blinklichtern auf jeder Seite der Hegwiesenstraße Position beziehen. Die ersten am vermeintlichen Unfallort sind die Riedericher, die die Leitung inne haben. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr retten einen Verletzten, zwei weitere werden vermutet. Das Szenario: Der Hausmeister verschüttet versehentlich zwei Chemikalien: Natriumhypochlorit und Schwefelsäure. Das daraus resultierende Chlorgas breitet sich im Keller der Gutenbergschule, ganz in der Nähe des Lehrschwimmbeckens, aus. Aus diesem Grund wird der Gefahrstoffzug alarmiert.

Die Feuerwehren Metzingen und Dettingen machen sich auf den Weg, ebenso das DRK. Insgesamt verteilen sich am Montagabend vor der Schule 14 Fahrzeuge und 64 Einsatzkräfte. „Im Ernstfall wären es noch mehr“, sagt Stefan Leinhardt vom DRK Metzingen. „Die Übungen sind vor allem für die neuen Mitglieder gut“, sie werden so für den Ernstfall vorbereitet, erklärt der Gruppenführer. Das DRK übernahm die Behandlung der drei Verletzten und ist „auf jeden nicht eingeplanten Fall“ vorbereitet. Mit viel Selbstsicherheit machen sich die Metzinger ans Werk. In den etwa 30 Kilogramm schweren Chemikalienschutzanzügen machen sich die Einsatzkräfte daran, die beiden Gefahrenstoffe aus dem Keller zu holen. Für den Laien sind die Abläufe schwer zu erkennen. Dabei gibt es grob gesagt drei Bereiche: Die Feuerwehr Riederich übernimmt die Menschenrettung und koordiniert den Einsatz, hier laufen alle Informationen zusammen.

Video von der Übung

Die Metzinger Feuerwehr rückt mit dem nötigen Equipment an. Die Dettinger sind für die Dekontamination zuständig. Vor der Schule liegt dafür eine Matte, die in einen roten, gelben und grünen Abschnitt eingeteilt ist. Dort werden unter anderem die Feuerwehrkräfte in ihren Anzügen nach dem Einsatz sauber gemacht (roter Bereich) damit sie den Stoff nicht aus dem Absperrgebiet hinaustragen. Die dekontaminierten Anzüge werden zudem fachgerecht entsorgt. Rolf Schäfer, Kommandant der Dettinger Feuerwehr, bezeichnet die Übung aus seiner Sicht als ganz ordentlich.

Gefahrenstoffberaterin Iman Errouihi ist zufrieden mit dem Ergebnis. „Es läuft reibungslos“, kommentiert sie. Wichtig sei vor allem, dass die zwei Stoffe separiert werden, was durch eine räumliche Trennung umgesetzt wird. In den schweren Anzügen, die eine zusätzliche Belastung für die Feuerwehrmänner sind, ist es dennoch eine Herausforderung, auf unbekanntem Terrain zu agieren. „Man schwitzt, und die Sicht ist eingeschränkt“, erklärt Zugführer Andreas Merz von der Metzinger Wehr.

Kritischer sieht indessen Einsatzleiter Ralf Schmauder die Übung, fügt aber hinzu, „dafür ist es eine Übung“. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die durch das Szenario und die verschiedenen Einsatzkräfte aufgetreten sind und verbessert werden, auch im Bereich der Kommunikation. Das ist auch in der Rückmeldungsrunde der Tenor. Wobei nicht zu vergessen ist, dass viele Feuerwehrleute ehrenamtlich engagiert sind. Riederichs Kommandant Harald Hacker betont, dass das Zusammenspiel gut funktioniere und dass die Übung die Schwachstellen aufzeige, die nun behoben werden.